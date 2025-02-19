Другом Росію вже ніхто не назве: соціолог про три речі, на яких може зіграти Бойко

Росію другом в Україні не вважають, але спроби "розіграти проросійську карту" будуть

Через війну, руйнування та окупацію територій Росію в Україні не вважають "дружньою країною" абсолютна більшість жителів. Натомість є чимало людей, які вважають Україну ворогом, а на їхніх настроях спробують зіграти проросійські сили.

Про це розповів керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович у матеріалі "Телеграфа": Реваншу не буде, але Бойко набере п’ять відсотків: Антипович про мобілізацію, виїзд молоді і "проросійських" українців ч. І.

За словами Антиповича, 100% українців вважає Росію ворогом, про неї вже не говорять як про якогось "друга", оскільки з російського боку постійно летять ракети та дрони. Тим часом існує частина не проросійського, а саме російського населення в Україні — вони вважають Україну ворогом, а українців – ворогами.

"Тобто такий невеликий прошарок українських громадян, які, по суті, є росіянами. Це не про етнос, не про громадянство, а про "рускій мір". Вони ніколи в житті назовні зараз не скажуть, що вони за Росію. Та це невелика частина. Тому про проросійські настрої в Україні говорити не доводиться", — заявив соціолог.

Водночас такі кандидати, як Юрій Бойко, ймовірно, намагатимуться зіграти на симбіозі захисту російської мови та підтримки цінностей радянського минулого. Мовляв, "ми всі жили разом, єдина країна, єдиний народ, політики воюють, російська мова, культура і Пушкін не винні, не треба пам’ятників зносити" і таке інше.

"На цих трьох тезах: російська мова, культура і радянське минуле, якийсь політик, (ну, Бойко, так Бойко, а може й інший), чи партія може на українських виборах назбирати свої 5% для проходження бар'єру. Я не кажу про більші відсотки, я кажу саме про 5%. Про реванш проросійських сил взагалі не йдеться. Та це і не проросійський настрій", — відзначив Антипович.

Він додав: такі громадяни ніколи не зізнаються, що мають проросійські настрої. Вони можуть сказати про "загальну історію" і не вважати це проросійською позицією. Звинувачувати за це їх не варто.

"Так може вважати мешканець Запоріжжя, Херсону, який виріс в абсолютно радянській історії та традиції. Звичайно, що він буде вважати так, як він вихований", — сказав Антипович. Найімовірніше, його діти можуть бути виховані так само, наголосив соціолог.

Раніше ексголовком ЗСУ та посол України в Британії Валерій Залужний дав "Телеграфу" коментар про свої політичні плани.