От советского генерала до диссидента, которого принимали президенты и короли: как СССР ломал украинца Петра Григоренко

Генерал Григоренко — особая фигура среди советских инакомыслящих, писала о нем зарубежная пресса

Этот человек прошел настоящий ад. Несмотря на хорошие стартовые возможности: успешная карьера военного (участник боев на Халхин-Голе, начальник штаба дивизии во время Второй мировой войны, в 51 год уже генерал-майор, начальник кафедры военной кибернетики Военной академии имени Фрунзе), Петр Григорьевич Григоренко в самом начале 1960-х годов ступил на тернистый путь непримиримого нонконформиста. Это тот случай, когда и "один в поле воин".

Как боевой генерал перешел свой Рубикон

Родился Петр Григоренко 16 октября 1907 года в селе Борисовка в Таврической губернии Российской империи в крестьянской семье. Работал в железнодорожном депо в Юзовке (Донецк). С молодых лет стал правоверным сторонником коммунистической идеи, даже был членом ЦК украинского отряда комсомола; в 20 лет (!) вступил в ряды большевистской партии. Учился в Харькове в политехническом институте.

В 1931 году вступил в РККА, учился в Военно-инженерной академии в Москве. Служил в Беларуси, затем пошел на повышение после завершения учебы в Академии Генерального штаба (и снова с отличием) получил назначение на Дальний Восток, где был ранен в боях в кампании на реке Халхин-Гол.

Лейтенант Петр Григоренко, середина 1930-х годов

После Второй мировой войны работал преподавателем Военной академии имени Фрунзе, в 1949 году стал кандидатом военных наук.

Все изменилось в 1961 году, когда он готовился к защите докторской диссертации. 7 сентября во время выступления на партконференции Ленинского района Москвы Петр Григоренко перешел свой Рубикон, бросив вызов тоталитарной системе. Неожиданно для участников конференции, на которой присутствовали партийные чиновники и маршал Сергей Бирюзов, прозвучали слова генерал-майора о необходимости демократизации избирательной системы, о возможном возвращении культа личности (прямой намек на действия и поведение первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева): "Мы одобряем проект программы, в котором осуждаем культ личности, но возникает вопрос: все ли делается, чтобы культ личности не повторился?"

После этих слов Григоренко выступил Бирюзов с требованием лишить генерала слова. Однако участники конференции проголосовали против, и Григоренко продолжил: "Мои конкретные предложения таковы: усилить демократизацию выборов и широкую сменяемость, ответственность перед избирателями; покончить со всеми предпосылками, порождающими нарушения ленинских принципов и норм, в том числе высокие оклады, неизменяемость; бороться за чистоту рядов партии". Такие слова военачальника, которые шли вразрез с тогдашней линией партии с постепенным сворачиванием "оттепели", последовавшей после выступления Никиты Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 году, стали первым шагом к завершению карьеры. У Григоренко забирают депутатский мандат, увольняют его из Академии и отправляют в Уссурийск – начальником оперативного отдела штаба 5-й армии Дальневосточного военного округа…

Генерал-майор Петр Григоренко, 1959 год

Осенью 1963 года во время отпуска в Москве Петр Григоренко становится организатором подпольной организации "Союз борьбы за возрождение ленинизма", в которую вошли друзья-офицеры, студенты, а также двое его сыновей. Подпольщики распространяли листовки с осуждением действий властей, репрессий против протестующих в Темиртау и Новочеркасске (в этих городах армия подавила настоящие народные восстания).

Принудительное лечение в психбольнице

1 февраля следующего года Григоренко арестовали в аэропорту Хабаровска и отправили на принудительное лечение в психбольницу: открыто судить боевого генерала было опасно. Врачи под давлением властей признали его невменяемым из-за диагноза: "Параноидальное развитие личности, возникшее у личности с психопатическими чертами характера". Это один из первых образцов "карательной психиатрии", которая "заработала" в полную силу и стала фирменным знаком эпохи застоя во времена правления Леонида Брежнева. Петр Григоренко, разжалованный до рядового, лишенный всех наград и пенсии, работал сторожем, экскурсоводом, грузчиком, мастером-строителем…

Постепенно происходила эволюция взглядов уже бывшего боевого генерала, который начинал свое противостояние с могущественной Системой как искренний коммунист. Он говорил, что критикует ситуацию в партии, государстве, обществе "с ленинских позиций".

Петр Григоренко шаг за шагом вступает в открытый конфликт с тоталитарной коммунистической властью. Он начинает борьбу за права депортированных народов, подвергшихся репрессиям в годы Второй мировой войны, в первую очередь крымских татар, выселенных из родных мест в Казахстан и Среднюю Азию. Один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев отмечал, что "украинец Григоренко сделал для крымскотатарского народа больше, чем кто-либо другой".

Депортация крымских татар в мае 1944 года. Художник Рустем Эминов

Также Григоренко выступил в защиту "Пражской весны" в Чехословакии и в поддержку "демонстрации семерых", когда на Красной площади в Москве 25 августа 1968 года состоялась акция диссидентов, протестовавших против вторжения в ЧССР войск Советского Союза и их союзников из государств Варшавского договора.

В 1967 году Петр Григоренко написал развернутое исследование "Сокрытие исторической правды — преступление перед народом!" (как отзыв на правдивую книгу Александра Некрича "1941. 22 июня", которая была изъята из библиотек и уничтожена, а автор исключен из КПСС), где как по полочкам разложил истоки и причины катастрофических поражений РККА на начальном этапе советско-германской войны 1941—1945 годов. Намного раньше Виктора Суворова он рассказал о массовых репрессиях командного состава армии и флота, которые привели к неготовности к войне, о том, что на самом деле СССР сам готовился к агрессии до 22 июня 1941 года.

В 1969 году "наш генерал", как говорили его друзья-правозащитники, был снова арестован и вскоре отправлен в психбольницу. В 1971 году известный киевский диссидент, врач-психиатр Семен Глузман в независимой экспертизе доказал незаконность применения методов карательной психиатрии к Петру Григоренко. Именно за эту экспертизу Глузман получил семь лет концлагерей, а затем и три года ссылки…

В Европе, США и Канаде проходили широкие акции в поддержку Петра Григоренко, в которых принимали участие не только представители общественности, но и многие политические лидеры. Накануне визита в СССР президента США Ричарда Никсона было прекращено принудительное лечение, и вскоре Григоренко был освобожден. И после этих пыток и издевательств несгибаемый украинец продолжал заниматься правозащитной деятельностью, выступал против кампании дискредитации академика Андрея Сахарова, в защиту Мустафы Джемилева…

Лишение гражданства СССР

Судьбоносным событием, которое имело большое значение для диссидентского движения в СССР, стало неожиданное подписание 30 июля — 1 августа 1975 года Советским Союзом в Хельсинки Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кремль якобы принял во внимание важные обязательные документы по правам человека, однако они так и не стали известны широким массам. Главным достижением Акта коммунистические бонзы считали закрепление в документах Хельсинки-75 политических и территориальных итогов Второй мировой войны и оживление условий торговли со странами Западной Европы. Вопрос прав человека они считали таким, который можно "пропетлять" и держать под контролем от посягательств западного общественного мнения и правозащитных организаций.

Однако непосредственным результатом этих соглашений явилась консолидация диссидентского движения. В Кремле считали, что оно было уже практически подавлено. Но в следующем году создаются общественные группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений. Первой из них, 12 мая, была Московская группа, одними из соорганизаторов были Юрий Орлов, Петр Григоренко, Александр Гинзбург, Анатолий Щаранский, Людмила Алексеева. А уже 9 ноября на квартире Гинзбурга в присутствии иностранных журналистов была создана Украинская Хельсинкская группа (УГХ). Главой ее стал поэт и общественный деятель Николай Руденко, а первыми членами Петр Григоренко, писатель Олесь Бердник, бывший политический заключенный Левко Лукьяненко и поэт Олекса Тихий.

Интересно, что все государства, подписавшие Хельсинкский акт, имели возможность осуществлять контроль за выполнением его положений в других государствах. Этим и воспользовались украинские диссиденты, а затем и представители других республик СССР. Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений возникают в Литве (25 ноября 1976 года), Грузии (14 января 1977 года ) и Армении (1 апреля 1977 года).

Члены Украинской Хельсинкской группы: Николай и Раиса Руденко и Зинаида и Петр Григоренко. 1970-е годы. Фото: zurnalist.io.ua

В ноябре 1977 года с помощью представителей иностранных посольств и личного вмешательства лидеров Запада Петр Григоренко выехал в США для проведения сложной операции. С другой стороны это был гэбистский "трюк": 13 февраля следующего года "за действия, порочащие звание гражданина СССР" Президиум Верховного Совета СССР лишил его гражданства.

Петр Григоренко не оставил свою правозащитную деятельность, встречался в Северной Америке и Европе с известными политиками и среди них с президентом США Рональдом Рейганом, королем Норвегии Олафом V, будущим канцлером Германии, христианским демократом Гельмутом Колем. Интересно, что в своей статье "Дорога у всесвіт", опубликованной в канадском украиноязычном журнале "Новый путь" в 1982 году диссидент рассказал о неоднозначном поведении некоторых политических лидеров Европы: "…Хотя не все члены правительства нас принимали. Во Франции администрация Жискар д'Эстена (президент-правоцентрист в 1974—1981 годах. — С.М.) нам отказала. Миттеран (Франсуа Миттеран – президент-социалист в 1981—1995 годах, лидер оппозиции на то время. – С.М.) и его окружение тоже избегали встречи, но мы встретились с парламентариями и с одним из кандидатов в президенты – выдающимся политическим деятелем Рокаром (Мишель Рокар был лидером правого крыла соцпартии. – С.М.)… Интересная ситуация сложилась также в Германии. Социал-демократическое правительство встретиться со мной не захотело (канцлером ФРГ был Гельмут Шмидт. – С.М.)". Как видим, уже тогда просоветскими, как и сейчас в ситуации широкомасштабной войны России против Украины пророссийскими, симпатиями был пропитан политический ландшафт Европы…

Западноевропейские СМИ откликнулись на выход в свет воспоминаний несгибаемого генерала, которые он назвал "В подполье можно встретить только крыс". Так, известная французская газета "Котидьен де пари" писала: "Генерал Григоренко – особая фигура среди советских инакомыслящих из-за его военной карьеры… Григоренко – не бунтовщик, а стратег. Он взвешивает все "за" и "против", прежде чем действовать, несмотря на то, что он совсем не хладнокровный. Именно благодаря своим внутренним противоречиям и душевной борьбе он открывает и указывает другим путь к добру, который отождествляется с путем честного человека – к инакомыслию".

Уже в конце существования Советского Союза, а именно в ноябре 1991 года, по инициативе Главной военной прокуратуры была проведена посмертная психиатрическая экспертиза Петра Григоренко, признавшая его здоровым. Еще раньше, в 1978 году по его просьбе состоялась широкая психиатрическая экспертиза в США, по результатам которой не было обнаружено никаких признаков психического заболевания.

Украинская монета 2 гривны 2007 года из нейзильбера

В воспоминаниях Петр Григоренко писал: "Я прожил долгую и сложную жизнь, пережил времена тревожные, бурные и страшные, заглядывал смерти в глаза. Был свидетелем разрушений и пробуждения. Встречался с множеством людей, доискивался, восхищался, ошибался и прозревал, жил среди людей и для людей…"