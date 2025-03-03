Церковный праздник 3 марта: почему сегодня нельзя есть мясо и давать в долг
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С сегодняшнего дня христиане соблюдают самый строгий пост в году
Православные верующие и греко-католики сегодня, 3 марта, начинают соблюдать Великий пост 2025, который длится почти полные семь седмиц — 48 дней. В этом году пост закончиться в субботу, 19 апреля. На следующий день приходится Пасха.
Пост условно делится на два периода. Первый день называется Чистым понедельником, а первые шесть недель — Святой Четыредесятницей. Заключительная неделя известна как Страстная седмица.
Существует мнение, что в первый день поста следует полностью отказаться от пищи, но это вовсе не обязательно. Не подвергайте организм лишнему стрессу – начните постепенно.
Великий пост 2025: главные традиции
Главная цель Великого поста — очищение души и тела. Церковь установила этот пост в память о том, как Сын Божий провел 40 дней в пустыне: он отказывался от искушений, воздерживался от мясной пищи, веселья и развлечений. Сегодня христиане придерживаются этих традиций и соблюдают определенные ограничения.
Что можно есть в Великий пост 2025:
- овощи, ягоды и фрукты
- бобовые, нут, сою и все производные
- злаки (макароны и каши)
- сухофрукты и орехи
- черный хлеб, хлебцы
- зелень, салат
- растительные масла (не каждый день)
- хлебобулочные изделия (без масла и яиц)
- грибы
- мед
Что нельзя делать в Великий пост 2025
- Употреблять в пищу мясо, колбасы, рыбу (за исключением нестрогих дней), яйца, молоко и молочные продукты. Пить алкоголь, посещать развлекательные мероприятия и устраивать свадьбы.
- Одалживать и брать в долг деньги — к нищете.
- Ходить в гости — там можно оставить свою удачу.
- Обсуждать чужую жизнь — зависть и сплетни могут испортить судьбу.
- Брать и надевать чужие вещи — так недобрые люди передавали свои грехи и проблемы.
Праздники и события 3 марта
- Международный день охраны здоровья уха и слуха
- Всемирный день писателя
- Всемирный день дикой природы
- Международный день ирландского виски
- День государственного гимна в США
- День матери в Грузии
У кого именины 3 марта
Сегодня именины празднуют Василий, Михаил, Ренат, Лев, Виктор, Александр.
Напомним, что в первом месяце весны есть множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на март 2025 года.