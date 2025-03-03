Укр

Церковный праздник 3 марта: почему сегодня нельзя есть мясо и давать в долг

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какой сегодня праздник - Чистый понедельник
Какой сегодня праздник - Чистый понедельник. Фото Pixabay

С сегодняшнего дня христиане соблюдают самый строгий пост в году

Православные верующие и греко-католики сегодня, 3 марта, начинают соблюдать Великий пост 2025, который длится почти полные семь седмиц — 48 дней. В этом году пост закончиться в субботу, 19 апреля. На следующий день приходится Пасха.

Пост условно делится на два периода. Первый день называется Чистым понедельником, а первые шесть недель — Святой Четыредесятницей. Заключительная неделя известна как Страстная седмица.

Существует мнение, что в первый день поста следует полностью отказаться от пищи, но это вовсе не обязательно. Не подвергайте организм лишнему стрессу – начните постепенно.

Великий пост 2025: главные традиции

Главная цель Великого поста — очищение души и тела. Церковь установила этот пост в память о том, как Сын Божий провел 40 дней в пустыне: он отказывался от искушений, воздерживался от мясной пищи, веселья и развлечений. Сегодня христиане придерживаются этих традиций и соблюдают определенные ограничения.

Календарь питания в Великий пост 2025
Календарь питания в Великий пост 2025

Что можно есть в Великий пост 2025:

  • овощи, ягоды и фрукты
  • бобовые, нут, сою и все производные
  • злаки (макароны и каши)
  • сухофрукты и орехи
  • черный хлеб, хлебцы
  • зелень, салат
  • растительные масла (не каждый день)
  • хлебобулочные изделия (без масла и яиц)
  • грибы
  • мед

Что нельзя делать в Великий пост 2025

  • Употреблять в пищу мясо, колбасы, рыбу (за исключением нестрогих дней), яйца, молоко и молочные продукты. Пить алкоголь, посещать развлекательные мероприятия и устраивать свадьбы.
  • Одалживать и брать в долг деньги — к нищете.
  • Ходить в гости — там можно оставить свою удачу.
  • Обсуждать чужую жизнь — зависть и сплетни могут испортить судьбу.
  • Брать и надевать чужие вещи — так недобрые люди передавали свои грехи и проблемы.

Праздники и события 3 марта

  • Международный день охраны здоровья уха и слуха
  • Всемирный день писателя
  • Всемирный день дикой природы
  • Международный день ирландского виски
  • День государственного гимна в США
  • День матери в Грузии

У кого именины 3 марта

Сегодня именины празднуют Василий, Михаил, Ренат, Лев, Виктор, Александр.

Напомним, что в первом месяце весны есть множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на март 2025 года.

Теги:
#Традиции #Праздники #Великий пост #Церковный праздник #Именины