Церковне свято 3 березня: чому сьогодні не можна їсти м’ясо і давати у борг
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Відсьогодні християни дотримуються найсуворішого посту у році
Православні віряни та греко-католики сьогодні, 3 березня, починають дотримуватися Великого посту 2025, який триває майже повні сім тижнів — 48 днів. Цього року піст закінчиться у суботу, 19 квітня. На наступний день припадає Великдень.
Піст умовно поділяється на два періоди. Перший день називається Чистим понеділком, а перші шість тижнів – Святою Чотиридесятницею. Заключний тиждень відомий як Страсний тиждень.
Існує думка, що в перший день посту слід повністю відмовитись від їжі, але це зовсім не обов’язково. Не піддавайте організм зайвому стресу – почніть поступово.
Великий піст 2025: головні традиції
Головна мета Великого посту – очищення душі та тіла. Церква встановила цей піст на згадку про те, як Син Божий провів 40 днів у пустелі: він відмовлявся від спокус, утримувався від м’ясної їжі, веселощів та розваг. Сьогодні християни дотримуються цих традицій і певних обмежень.
Що можна їсти у Великий піст 2025:
- овочі, ягоди та фрукти
- бобові, нут, сою та всі похідні
- злаки (макарони та каші)
- сухофрукти та горіхи
- чорний хліб, хлібці
- зелень, салат
- рослинні олії (не кожен день)
- хлібобулочні вироби (без олії та яєць)
- гриби
- мед
Що не можна робити у Великий піст 2025
- Вживати м’ясо, ковбаси, рибу (за винятком несуворих днів), яйця, молоко і молочні продукти. Пити алкоголь, відвідувати розважальні заходи та влаштовувати весілля.
- Позичати і брати у борг гроші — до злиднів.
- Ходити в гості – там можна залишити свою удачу.
- Обговорювати чуже життя — заздрість та плітки можуть зіпсувати долю.
- Брати і надягати чужі речі — так недобрі люди передавали свої гріхи та проблеми.
Свята та події 3 березня
- Міжнародний день охорони здоров’я вуха та слуху
- Всесвітній день письменника
- Всесвітній день дикої природи
- Міжнародний день ірландського віскі
- День державного гімну у США
- День матері у Грузії
У кого іменини 3 березня
Сьогодні іменини святкують Василь, Михайло, Ренат, Лев, Віктор, Олександр.
Нагадаємо, що у першому місяці весни є безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на березень 2025 року.