Церковне свято 3 березня: чому сьогодні не можна їсти м’ясо і давати у борг

Відсьогодні християни дотримуються найсуворішого посту у році

Православні віряни та греко-католики сьогодні, 3 березня, починають дотримуватися Великого посту 2025, який триває майже повні сім тижнів — 48 днів. Цього року піст закінчиться у суботу, 19 квітня. На наступний день припадає Великдень.

Піст умовно поділяється на два періоди. Перший день називається Чистим понеділком, а перші шість тижнів – Святою Чотиридесятницею. Заключний тиждень відомий як Страсний тиждень.

Існує думка, що в перший день посту слід повністю відмовитись від їжі, але це зовсім не обов’язково. Не піддавайте організм зайвому стресу – почніть поступово.

Великий піст 2025: головні традиції

Головна мета Великого посту – очищення душі та тіла. Церква встановила цей піст на згадку про те, як Син Божий провів 40 днів у пустелі: він відмовлявся від спокус, утримувався від м’ясної їжі, веселощів та розваг. Сьогодні християни дотримуються цих традицій і певних обмежень.

Календар харчування у Великий піст 2025

Що можна їсти у Великий піст 2025:

овочі, ягоди та фрукти

бобові, нут, сою та всі похідні

злаки (макарони та каші)

сухофрукти та горіхи

чорний хліб, хлібці

зелень, салат

рослинні олії (не кожен день)

хлібобулочні вироби (без олії та яєць)

гриби

мед

Що не можна робити у Великий піст 2025

Вживати м’ясо, ковбаси, рибу (за винятком несуворих днів), яйця, молоко і молочні продукти. Пити алкоголь, відвідувати розважальні заходи та влаштовувати весілля.

Позичати і брати у борг гроші — до злиднів.

Ходити в гості – там можна залишити свою удачу.

Обговорювати чуже життя — заздрість та плітки можуть зіпсувати долю.

Брати і надягати чужі речі — так недобрі люди передавали свої гріхи та проблеми.

Свята та події 3 березня

Міжнародний день охорони здоров’я вуха та слуху

Всесвітній день письменника

Всесвітній день дикої природи

Міжнародний день ірландського віскі

День державного гімну у США

День матері у Грузії

У кого іменини 3 березня

Сьогодні іменини святкують Василь, Михайло, Ренат, Лев, Віктор, Олександр.

Нагадаємо, що у першому місяці весни є безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на березень 2025 року.