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Церковне свято 3 березня: чому сьогодні не можна їсти м’ясо і давати у борг

Автор
Тетяна Кармазіна
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Яке сьогодні свято — Чистий понеділок
Яке сьогодні свято — Чистий понеділок. Фото Pixabay

Відсьогодні християни дотримуються найсуворішого посту у році

Православні віряни та греко-католики сьогодні, 3 березня, починають дотримуватися Великого посту 2025, який триває майже повні сім тижнів — 48 днів. Цього року піст закінчиться у суботу, 19 квітня. На наступний день припадає Великдень.

Піст умовно поділяється на два періоди. Перший день називається Чистим понеділком, а перші шість тижнів – Святою Чотиридесятницею. Заключний тиждень відомий як Страсний тиждень.

Існує думка, що в перший день посту слід повністю відмовитись від їжі, але це зовсім не обов’язково. Не піддавайте організм зайвому стресу – почніть поступово.

Великий піст 2025: головні традиції

Головна мета Великого посту – очищення душі та тіла. Церква встановила цей піст на згадку про те, як Син Божий провів 40 днів у пустелі: він відмовлявся від спокус, утримувався від м’ясної їжі, веселощів та розваг. Сьогодні християни дотримуються цих традицій і певних обмежень.

Календар харчування у Великий піст 2025
Календар харчування у Великий піст 2025

Що можна їсти у Великий піст 2025:

  • овочі, ягоди та фрукти
  • бобові, нут, сою та всі похідні
  • злаки (макарони та каші)
  • сухофрукти та горіхи
  • чорний хліб, хлібці
  • зелень, салат
  • рослинні олії (не кожен день)
  • хлібобулочні вироби (без олії та яєць)
  • гриби
  • мед

Що не можна робити у Великий піст 2025

  • Вживати м’ясо, ковбаси, рибу (за винятком несуворих днів), яйця, молоко і молочні продукти. Пити алкоголь, відвідувати розважальні заходи та влаштовувати весілля.
  • Позичати і брати у борг гроші — до злиднів.
  • Ходити в гості – там можна залишити свою удачу.
  • Обговорювати чуже життя — заздрість та плітки можуть зіпсувати долю.
  • Брати і надягати чужі речі — так недобрі люди передавали свої гріхи та проблеми.

Свята та події 3 березня

  • Міжнародний день охорони здоров’я вуха та слуху
  • Всесвітній день письменника
  • Всесвітній день дикої природи
  • Міжнародний день ірландського віскі
  • День державного гімну у США
  • День матері у Грузії

У кого іменини 3 березня

Сьогодні іменини святкують Василь, Михайло, Ренат, Лев, Віктор, Олександр.

Нагадаємо, що у першому місяці весни є безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на березень 2025 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Великий піст #Церковне свято #Іменини