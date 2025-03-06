Церковный праздник 6 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы ссоры не длились целый год

В этот день есть ряд запретов, которые нужно соблюдать, чтобы провести год удачно

В этот четверг, 6 марта, православные христиане и греко-католики чтят память святых 42 мучеников Аморийских. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский церковный календарь этот праздник приходился на 19 марта.

Город Аморион (современная Турция), один из величайших городов Византии, был захвачен арабами в IX веке. Сорок два военачальника попали в плен. Им предложили одно: отречься от христианства и получить свободу или остаться верными Христу — и умереть.

Без сомнений, без уловок, без попыток спрятаться за чужими спинами, они ответили отказом от отречения. За это их казнили. Но их подвиг остался в памяти веков, как пример подлинной силы духа.

Традиции и приметы 6 марта

Этот день в Украине традиционно считался временем, когда нужно вспомнить всех, кто пострадал за правду, честь и веру. В народе говорили, что молитвы в этот день обладают особой силой — прежде всего за тех, кто борется с испытаниями.

Если в этот день туман — лето будет дождливым.

Ясный восход солнца – жди хорошего урожая пшеницы.

Если на закате ветер усиливается — весна будет ранней и стремительной.

Кто сегодня начнет что-то новое — будет иметь прочную почву и долгий путь.

Что нельзя делать 6 марта

Нельзя отрекаться от своих слов, обещаний и убеждений — считается, что изменить принципам в этот день означает потерять Божью поддержку.

Не стоит ссориться, ругаться или поднимать голос на родных, иначе ссоры могут длиться весь год.

Запрещено тяжело физически работать без нужды — особенно в поле или саду, потому что "не дастся в руки".

Не рекомендуется отправляться в дальний путь — верили, что путешествие будет сложным и тревожным.

Именины 6 марта

В этот день именины отмечают Аркадий, Константин, Максим, Федор, Юлиан, Елена.

Ранее "Телеграф" делился календарем праздников на март 2025 года. Мы рассказали, сколько украинцы будут отдыхать и отмечать в первый месяц весны.