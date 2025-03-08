Международный день борьбы за права женщин: красивые открытки и картинки для поздравления с 8 Марта

8 марта – не праздник красоты и женственности, а день борьбы за равенство и возможность быть услышанными

Каждый год до 8 Марта сеть взрывается поздравлениями и открытками, в которых поздравляют женщин с праздником весны, красоты и нежности. Однако на самом деле смысл этого дня несколько в другом. Это о борьбе женщин за равенство, достоинство и возможность быть услышанными. Именно поэтому следует поздравить прекрасную половину человечества с Международным женским днем.

Около 15 тысяч женщин вышли на улицы Нью-Йорка 8 марта 1908 с маршем. Они требовали более короткого рабочего дня, равной с мужчинами зарплаты и права голоса. Много лет Международный день борьбы за права женщин стал ежегодным напоминанием о мире: женщины заслуживают равных возможностей.

Именно поэтому открытки со словами "будь всегда красивой" и пожелания "женского счастья слабому полу" — неуместны сейчас. Мало кто вспоминает, что этот праздник – день борьбы за свободу, а не восхваления внешности женщин.

8 Марта – это не просто очередная дата в календаре, чтобы вручить букет. Это возможность вспомнить и подчеркнуть, насколько важно, чтобы женщины имели равные права в работе, образовании, политике, науке и в каждой сфере жизни. "Телеграф" собрал для вас красивые и яркие открытки и картинки, чтобы вы могли поздравить своих подруг, мам, сестер или просто знакомых с Международным женским днем.

Фото: cherry

Фото: unsplash

Фото: unsplash

Ранее "Телеграф" делился красочными открытками с 8 Марта. Мы собрали для вас поздравления с женским днем для коллег.