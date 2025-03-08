Міжнародний день боротьби за права жінок: красиві листівки та картинки для привітання з 8 Березня

8 березня — не свято краси та жіночності, а день боротьби за рівність та можливість бути почутими

Щороку перед 8 Березня мережа вибухає привітаннями та листівками, у яких вітають жінок зі святом весни, краси та ніжності. Проте, насправді сенс цього дня дещо в іншому. Це про боротьбу жінок за рівність, гідність та можливість бути почутими. Саме тому варто вітати прекрасну половину людства з Міжнародним жіночим днем.

Близько 15 тисяч жінок вийшли на вулиці Нью-Йорку 8 березня 1908 року з маршем. Вони вимагали коротшого робочого дня, рівної з чоловіками зарплати та права голосу. Багато років Міжнародний день боротьби за права жінок став щорічним нагадуванням світу: жінки заслуговують рівних можливостей.

Саме тому листівки зі словами "будь завжди красивою" та побажання "жіночого щастя слабкій статі" — недоречні зараз. Мало хто згадує, що це свято — день боротьби за свободу, а не вихваляння зовнішності жінок.

8 Березня — це не просто чергова дата в календарі, щоб вручити букет. Це можливість згадати й наголосити, наскільки важливо, аби жінки мали рівні права в роботі, освіті, політиці, науці й у кожній сфері життя. "Телеграф" зібрав для вас красиві та яскраві листівки та картинки, щоб ви могли привітати своїх подруг, мам, сестер чи просто знайомих з Міжнародним жіночим днем.

Фото: cherry

Фото: unsplash

Фото: unsplash

Раніше "Телеграф" ділився барвистими листівками з 8 Березня. Ми зібрали для вас привітання з жіночим днем для колег.