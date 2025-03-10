"Искусством мы бьем по компаниям, которые не вышли с российского рынка", – Николай Давыдюк

Три года полномасштабной, самой кровавой войны в Европе за последние 80 лет, а такие международные бренды, как Beko, LC Waikiki, Gorenje и многие другие до сих пор ставят собственные доходы выше принципов и совести, не занимают четкую проукраинскую позицию и продолжают торговать на территории России.

На днях в Киеве презентовали выставку авторских арт-работ для дипломатов и медиа, где говорили о важности давления на глобальные бренды и их выходе с рынка РФ. Мероприятие прошло в рамках проекта "Boycott Russian market".

"Телеграф" пообщался с организатором выставки и основателем инициативы "Boycott Russian market", политологом Николаем Давидюком. Три года назад он первым начал акции протеста против международных брендов, которые не вышли с российского рынка после полномасштабного вторжения. Прекратить спонсировать государство-террориста он призвал такие торговые марки как Auchan, Renault, METRO, Philips, Nestlé, Raiffeisen Bank Aval и другие. Под медийным и общественным давлением удалось достичь результата.

Акция протеста "Boycott Russian market" Raiffeisen Bank Aval

– Как возникла инициатива бойкотировать западные и глобальные бренды, присутствующие на территории России?

– В первые месяцы российского вторжения в Украину, когда некоторые иностранные бизнесы закрывали глаза на масштабные разрушения и убийства украинских граждан и продолжали сотрудничать со страной-агрессором, вместе с единомышленниками мы решили содействовать усилению международной изоляции России и проливать свет на то, насколько аморально и позорно продолжать торговать на территории РФ.

Мы запустили инициативу "Boycott Russian market", чтобы привлечь внимание к непосредственным виновникам преступлений. Мы были уверены, что мировые бренды, которые не покинули рынок и платили налоги в РФ, – тоже немые соучастники этой агрессии. Ведь сотни миллионов и даже миллиардов долларов, которые эти компании платят в РФ, идут, в частности, на финансирование "шахедов", "искандеров" и "калибров".

За три года мы провели бойкот более чем 20 брендов. Это были преимущественно акции протеста с фокусом именно на западных партнеров и иностранные СМИ, ведь большинство этих торговых марок имеют свои офисы в Европе и мире. Таким образом мы хотели наносить ущерб российской экономике и российским рынкам, чтобы меньше западных компаний платили там налоги, а в результате — спонсировали российскую армию.

Акция протеста "Boycott Russian market", г. Киев

Не вкладывая больших финансовых ресурсов, мы поняли, что можно дешево снимать контент против этих компаний, раскручивая его в западных медиа и сообществах. Таким образом мы достигали миллионных просмотров, что в итоге влияло на бюджеты и маркетинговую политику этих компаний. Также мы не тратили лишние средства на медиакампанию здесь, ведь лучше эти деньги было направлять на донаты ВСУ. В конце концов наш nonviolent protest был эффективным и часть брендов начала выходить с рынка России.

– Какие именно бренды при вашей активной деятельности прекратили торговлю в РФ?

– Например, есть успешные кейсы с Unilever, Pernod Ricard и с другими компаниями, которые вышли с российского рынка. Некоторые бренды прекращали свою деятельность в стране-агрессоре позже, поняв, что для них дешевле выйти, чем там оставаться, ведь доходы от торговли оказались меньше по сравнению с деньгами, которые они вкладывают в рекламу и "отбеливание" своей репутации.

На самом деле "Boycott Russian market" за три года сделал много кейсов. Большинство из них мы делали сами. Иногда объединялись с друзьями и партнерами из Великобритании – там, где находились центральные офисы компаний. Мы пытались их бойкотировать, размещая рекламу и привлекая СМИ. И мы благодарны за сотрудничество иностранным союзникам, которые это понимали и поддерживали.

Акция протеста "Boycott Russian market", г. Херсон

– Были ли фидбеки от компаний, на которые распространялись ваши акции протестов?

– Понятно, что компании обижаются. Они очень часто в Украине пытаются выходить с инициативами в СМИ, скандалить. А иногда даже с угрозами, типа "зачем вы создаете эти лишние проблемы нам?".

Но цель оправдывает средства, как известно. Для нас очень важно как раз сделать так, чтобы западные и глобальные компании не оставались на рынке России, чтобы не давали россиянам комфорт и ощущение, что можно воевать и пользоваться благами цивилизации. А во-вторых, чтобы не было дополнительных поступлений в виде налогов в бюджет РФ, из которого финансируется вторжение в Украину.

– Почему именно такой путь – бойкотирование – вы избрали?

– Как известно, такая форма политической и экономической борьбы была придумана давно. Официальное же название слово "бойкот" получило в 1880 году в честь английского управляющего Чарльза Бойкотта, в отношении которого ирландскими арендаторами была применена эта мера.

В годы противостояния империям, которые в разы сильнее, в результате как раз бойкота товаров или рынков можно было достигать цели. Такую стратегию мы определили и для себя, поняв, что это хороший путь изоляции России на мировой экономической арене.

Акция протеста "Boycott Russian market", г. Кривой Рог

– Какие основные месседжи вы хотели донести во время выставки арт-работ?

– Эта выставка в рамках нашего проекта "Boycott Russian market" стала подведением итогов за три года бойкотов, организованных нами.

В ходе некоторых наших наблюдений и исследований, мы поняли, что все бренды на своем пике хотят стать искусством для того, чтобы меньше вкладывать в рекламу и при этом – больше зарабатывать. И мы решили бить по этим компаниям их же "оружием". Против брендов, не вышедших с российского рынка, мы решили работать искусством.

В конце 2024 года мы попросили харьковского художника, очень классного молодого художника Витера Степового, сделать против брендов плакаты, которые могли бы иронически осветить их деятельность и затронуть каждого покупателя. Названия и символы этих компаний мы разместили на фоне гражданских домов в 10 разных городах Украины, которые были уничтожены в том числе за счет налогов этих компаний в бюджет РФ. Там и United colors of Benetton, и Campari, и Leroy Merlin и многие другие. В общей сложности их 10. Так мы показали компаниям, что они точно не станут искусством потому, что искусство работает против них.

Выставка авторских арт-работ в рамках проекта "Boycott Russian market"

Этот проект поддержали украинские медиа, а потом мы решили, что нужно пообщаться еще и с западными дипломатами и прессой. Мы хотели им донести, что война в Украине продолжается, чтобы они не забывали и не переставали бойкотировать российский рынок.

Главной изюминкой этой выставки стали картины известного украинского художника Никиты Кадана с месседжем Don’t trade with fascist!, что означает дословно "Не торгуйте с фашистами!". Это его специальная серия, в которой он использует подобные лозунги и делает из них искусство.

- Как вы оцениваете, достигли ли вы поставленных целей и какие результаты ожидаете после этой выставки?

- Как я и говорил, лейтмотив этой выставки — "Не торгуйте с фашистами!" — это и есть то, что мы хотели донести, что мы не останавливаемся, что мы будем продолжать бойкоты, что мы будем создавать медийные проблемы для западных и глобальных компаний, которые до сих пор думают, что они тихонько могут торговать в РФ. Это как раз то, что точно нужно делать. И это понимание того, что каждый человек может приобщиться и внести свой вклад в нашу общую победу – приносить убытки российскому рынку, в частности, выбивая с него цивилизованные международные компании.