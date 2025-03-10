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"Искусством мы бьем по компаниям, которые не вышли с российского рынка", – Николай Давыдюк

Автор
Дмитрий Романов
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Выставка авторских арт-работ в рамках проекта "Boycott Russian market". Лейтмотив выставки — "Не торгуйте с фашистами" Новость обновлена 10 марта 2025, 13:42
Выставка авторских арт-работ в рамках проекта "Boycott Russian market". Лейтмотив выставки — "Не торгуйте с фашистами"

Три года полномасштабной, самой кровавой войны в Европе за последние 80 лет, а такие международные бренды, как Beko, LC Waikiki, Gorenje и многие другие до сих пор ставят собственные доходы выше принципов и совести, не занимают четкую проукраинскую позицию и продолжают торговать на территории России.

На днях в Киеве презентовали выставку авторских арт-работ для дипломатов и медиа, где говорили о важности давления на глобальные бренды и их выходе с рынка РФ. Мероприятие прошло в рамках проекта "Boycott Russian market".

"Телеграф" пообщался с организатором выставки и основателем инициативы "Boycott Russian market", политологом Николаем Давидюком. Три года назад он первым начал акции протеста против международных брендов, которые не вышли с российского рынка после полномасштабного вторжения. Прекратить спонсировать государство-террориста он призвал такие торговые марки как Auchan, Renault, METRO, Philips, Nestlé, Raiffeisen Bank Aval и другие. Под медийным и общественным давлением удалось достичь результата.

Акция протеста Boycott Russian market против Raiffeisen Bank Aval
Акция протеста "Boycott Russian market" Raiffeisen Bank Aval

– Как возникла инициатива бойкотировать западные и глобальные бренды, присутствующие на территории России?

– В первые месяцы российского вторжения в Украину, когда некоторые иностранные бизнесы закрывали глаза на масштабные разрушения и убийства украинских граждан и продолжали сотрудничать со страной-агрессором, вместе с единомышленниками мы решили содействовать усилению международной изоляции России и проливать свет на то, насколько аморально и позорно продолжать торговать на территории РФ.

Мы запустили инициативу "Boycott Russian market", чтобы привлечь внимание к непосредственным виновникам преступлений. Мы были уверены, что мировые бренды, которые не покинули рынок и платили налоги в РФ, – тоже немые соучастники этой агрессии. Ведь сотни миллионов и даже миллиардов долларов, которые эти компании платят в РФ, идут, в частности, на финансирование "шахедов", "искандеров" и "калибров".

За три года мы провели бойкот более чем 20 брендов. Это были преимущественно акции протеста с фокусом именно на западных партнеров и иностранные СМИ, ведь большинство этих торговых марок имеют свои офисы в Европе и мире. Таким образом мы хотели наносить ущерб российской экономике и российским рынкам, чтобы меньше западных компаний платили там налоги, а в результате — спонсировали российскую армию.

Акция протеста "Boycott Russian market", г. Киев
Акция протеста "Boycott Russian market", г. Киев

Не вкладывая больших финансовых ресурсов, мы поняли, что можно дешево снимать контент против этих компаний, раскручивая его в западных медиа и сообществах. Таким образом мы достигали миллионных просмотров, что в итоге влияло на бюджеты и маркетинговую политику этих компаний. Также мы не тратили лишние средства на медиакампанию здесь, ведь лучше эти деньги было направлять на донаты ВСУ. В конце концов наш nonviolent protest был эффективным и часть брендов начала выходить с рынка России.

– Какие именно бренды при вашей активной деятельности прекратили торговлю в РФ?

– Например, есть успешные кейсы с Unilever, Pernod Ricard и с другими компаниями, которые вышли с российского рынка. Некоторые бренды прекращали свою деятельность в стране-агрессоре позже, поняв, что для них дешевле выйти, чем там оставаться, ведь доходы от торговли оказались меньше по сравнению с деньгами, которые они вкладывают в рекламу и "отбеливание" своей репутации.

На самом деле "Boycott Russian market" за три года сделал много кейсов. Большинство из них мы делали сами. Иногда объединялись с друзьями и партнерами из Великобритании – там, где находились центральные офисы компаний. Мы пытались их бойкотировать, размещая рекламу и привлекая СМИ. И мы благодарны за сотрудничество иностранным союзникам, которые это понимали и поддерживали.

Акция протеста "Boycott Russian market", г. Херсон
Акция протеста "Boycott Russian market", г. Херсон

– Были ли фидбеки от компаний, на которые распространялись ваши акции протестов?

– Понятно, что компании обижаются. Они очень часто в Украине пытаются выходить с инициативами в СМИ, скандалить. А иногда даже с угрозами, типа "зачем вы создаете эти лишние проблемы нам?".

Но цель оправдывает средства, как известно. Для нас очень важно как раз сделать так, чтобы западные и глобальные компании не оставались на рынке России, чтобы не давали россиянам комфорт и ощущение, что можно воевать и пользоваться благами цивилизации. А во-вторых, чтобы не было дополнительных поступлений в виде налогов в бюджет РФ, из которого финансируется вторжение в Украину.

Почему именно такой путь – бойкотирование – вы избрали?

– Как известно, такая форма политической и экономической борьбы была придумана давно. Официальное же название слово "бойкот" получило в 1880 году в честь английского управляющего Чарльза Бойкотта, в отношении которого ирландскими арендаторами была применена эта мера.

В годы противостояния империям, которые в разы сильнее, в результате как раз бойкота товаров или рынков можно было достигать цели. Такую стратегию мы определили и для себя, поняв, что это хороший путь изоляции России на мировой экономической арене.

Акция протеста "Boycott Russian market", г. Кривой Рог
Акция протеста "Boycott Russian market", г. Кривой Рог

– Какие основные месседжи вы хотели донести во время выставки арт-работ?

Эта выставка в рамках нашего проекта "Boycott Russian market" стала подведением итогов за три года бойкотов, организованных нами.

В ходе некоторых наших наблюдений и исследований, мы поняли, что все бренды на своем пике хотят стать искусством для того, чтобы меньше вкладывать в рекламу и при этом – больше зарабатывать. И мы решили бить по этим компаниям их же "оружием". Против брендов, не вышедших с российского рынка, мы решили работать искусством.

В конце 2024 года мы попросили харьковского художника, очень классного молодого художника Витера Степового, сделать против брендов плакаты, которые могли бы иронически осветить их деятельность и затронуть каждого покупателя. Названия и символы этих компаний мы разместили на фоне гражданских домов в 10 разных городах Украины, которые были уничтожены в том числе за счет налогов этих компаний в бюджет РФ. Там и United colors of Benetton, и Campari, и Leroy Merlin и многие другие. В общей сложности их 10. Так мы показали компаниям, что они точно не станут искусством потому, что искусство работает против них.

Выставка авторских арт-работ в рамках проекта "Boycott Russian market"
Выставка авторских арт-работ в рамках проекта "Boycott Russian market"

Этот проект поддержали украинские медиа, а потом мы решили, что нужно пообщаться еще и с западными дипломатами и прессой. Мы хотели им донести, что война в Украине продолжается, чтобы они не забывали и не переставали бойкотировать российский рынок.

Главной изюминкой этой выставки стали картины известного украинского художника Никиты Кадана с месседжем Don’t trade with fascist!, что означает дословно "Не торгуйте с фашистами!". Это его специальная серия, в которой он использует подобные лозунги и делает из них искусство.

- Как вы оцениваете, достигли ли вы поставленных целей и какие результаты ожидаете после этой выставки?

- Как я и говорил, лейтмотив этой выставки — "Не торгуйте с фашистами!" — это и есть то, что мы хотели донести, что мы не останавливаемся, что мы будем продолжать бойкоты, что мы будем создавать медийные проблемы для западных и глобальных компаний, которые до сих пор думают, что они тихонько могут торговать в РФ. Это как раз то, что точно нужно делать. И это понимание того, что каждый человек может приобщиться и внести свой вклад в нашу общую победу – приносить убытки российскому рынку, в частности, выбивая с него цивилизованные международные компании.

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