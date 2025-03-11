Праздник 11 марта: что нельзя делать, чтобы был урожай

В этот день продолжается Великий пост

Сегодня, 11 марта, верующие православной и греко-католической церквей вспоминают патриарха Иерусалимского, святого Софрония. До введения в Украине новоюлианского календаря праздник отмечали 24 марта.

Софроний появился на свет около 560 года в Дамаске в семье христиан. Он изучал греческий язык и литературу, философию и богословие. Одно время жил в Иерусалиме, где общался с отшельниками и своим наставником — иеромонахом Иоаном Мосхом.

Впоследствии Софроний принял монашество и стал патриархом Иерусалимским. Он возглавлял церковь в течение 10 лет. Это было сложное время для Палестины, поскольку арабы вошли в город. Святой пытался договориться с оккупантами о безопасности для верующих. За свою деятельность Софроний стал одним из величайших христианских ученых, ведь хорошо знал и распространял богословие.

Традиции и приметы 11 марта

В этот день верующие идут в церковь и молятся святому Софронию. Люди каяются в своих грехах, а также просят благословения и наставничества по делам. Наши предки в этот день прислушивались к пению птиц. Если это происходило, то нужно было загадывать желания. Это означало, что оно обязательно сбудется.

Солнце светит в этот день – будет теплая весна.

Вороны сидят на земле – до холодов.

Снег или дождь являются предвестниками холодной погоды в ближайшее время.

Летают жавороны – будет тепло.

Что нельзя делать 11 марта

В этот день не стоит работать на земле, в частности, что-то сажать. Урожая тогда не будет или произойдет что-нибудь плохое.

Как и в другие дни, запрещено сплетничать, лениться, завидовать, говорить о ком-то плохо.

Не стоит есть птицу в этот день, потому что это может навлечь беду.

Выбрасывание старых вещей в этот день может привести к бедности.

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