РЭБ-станция, переданная Благотворительным фондом семьи Табаловых, спасла жизнь раненого военного (видео)

В течение 2024 года фонд направил на благотворительные проекты 22 млн грн

На прошлой неделе Благотворительный фонд семьи Табаловых передал подразделению воинской части А-7340 современное средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Через несколько дней после передачи военные сняли видео, в котором рассказали, что этот РЭБ стал ключевым в спасении их побратима во время боевого задания.

Видео поделился Благотворительный фонд семьи Табаловых на своей странице в Facebook .

Украинские защитники уже неоднократно отмечали важность таких систем на фронте, ведь они помогают защитить бойцов от вражеских атак дронов-камикадзе и FPV-дронов. Одну из таких операций сами бойцы запечатлели на видео.

"Вчера при выполнении боевого задания это средство спасло наших товарищей и позволило эвакуировать тяжело раненого бойца. Враг пытался атаковать FPV-дронами, но РЭБ-станция не позволила им поразить нашу машину. Однако оккупанты продолжали атаковать авто "сбросами" с большой высоты. Несмотря на это, нам удалось вывезти раненого из зоны боевых действий. Сами защитники тоже получили ранения, но выполнили боевое задание и спасли побратима", — рассказали на видео военнослужащие из в/ч А 7340.

Бойцы выразили благодарность Благотворительному фонду и всем, кто присоединился к сбору средств на столь необходимое оборудование.

"Это лишь один из тысяч случаев, когда средства защиты спасают жизнь наших военных. Большое спасибо за поддержку! Просим и дальше помогать нашим подразделениям. Вместе — к победе!"

Как сообщалось ранее, Благотворительный фонд семьи Табаловых завершил сбор на средства РЭБ для украинских защитников, собрав 2,3 млн грн.

Об этом рассказал генеральный директор молочной компании "Волошкове поле" и президент фонда Андрей Табалов:

"Сбор продолжался три месяца. Все это время люди поддерживали инициативу, покупая акционные продукты — йогурты, кефиры ТМ "Волошкове поле", сгущенное молоко Первомайского молочноконсервного комбината, а также хлебную продукцию от "Одесского каравая" и "Черкассыхлеб". Мы отчисляли по 1 грн с каждой единицы продукции, и теперь результат — 2,3 млн грн на закупку систем электронной борьбы. Это наше общее дело, и мы продолжим поддерживать наших защитников!" – отметил он.

Напомним, в августе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых провел сбор на 2,2 млн грн на нужды фронта. На эти средства закуплены 121 FPV-дрон для 5 различных бригад ВСУ.

В июне 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых направил 2,5 млн грн на строительство дома для семей военных в Черкасской области.

В январе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых передал для нужд фронта Volkswagen Transporter Т5.

В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря 2023 года, президент Благотворительного фонда семьи Табаловых Андрей Табалов, по результатам благотворительного сбора, передал для нужд ВСУ разведывательный дрон SHARK .