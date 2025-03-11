РЕБ-станція, передана Благодійною фундацією родини Табалових, врятувала життя пораненого військового (відео)

Впродовж 2024 року фундація направила на благодійні проєкти 22 млн грн

Минулого тижня Благодійна фундація родини Табалових передала підрозділу військової частини А-7340 сучасний засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За кілька днів після передачі військові відзняли відео, в якому розповіли, що цей РЕБ став ключовим у порятунку їхнього побратима під час бойового завдання.

Відео поділилась Благодійна фундація родини Табалових на своїй сторінці у Facebook .

Українські захисники вже неодноразово наголошували на важливості таких систем на фронті, адже вони допомагають захистити бійців від ворожих атак дронів-камікадзе та FPV-дронів. Одну з таких операцій самі бійці зафіксували на відео.

"Учора при виконанні бойового завдання цей засіб врятував наших товаришів і дозволив евакуювати тяжко пораненого бійця. Ворог намагався атакувати FPV-дронами, але РЕБ-станція не дозволила їм уразити нашу машину. Проте окупанти продовжували атакувати авто "скидами" з великої висоти. Попри це, нам вдалося вивезти пораненого із зони бойових дій. Самі захисники також отримали поранення, але виконали бойове завдання, і врятували побратима", — розповіли на відео військовослужбовці з в/ч А 7340.

Бійці висловили вдячність Благодійній фундації та всім, хто долучився до збору коштів на такі необхідне обладнання.

"Це лише один із тисяч випадків, коли засоби захисту рятують життя наших військових. Дуже дякуємо за підтримку! Просимо й надалі допомагати нашим підрозділам. Разом — до перемоги!"

Як повідомлялося раніше, Благодійна фундація родини Табалових завершила збір на засоби РЕБ для українських захисників, зібравши 2,3 млн грн.

Про це розповів генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" та президент фундації Андрій Табалов:

"Збір тривав три місяці. Весь цей час люди підтримували ініціативу, купуючи акційні продукти — йогурти, кефіри ТМ "Волошкове поле", згущене молоко Первомайського молочноконсервного комбінату, а також хлібну продукцію від "Одеського короваю" та "Черкасихліб". Ми відраховували по 1 грн із кожної одиниці продукції, і тепер результат — 2,3 млн грн на закупівлю систем радіоелектронної боротьби. Це наша спільна справа, і ми продовжимо підтримувати наших захисників!" — зазначив він.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових провела збір на 2,2 млн грн на потреби фронту. За ці кошти закуплені 121 FPV-дрон для 5 різних бригад ЗСУ.

У червні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових направила 2,5 млн грн на будівництво будинку для родин військових на Черкащині.

В січні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових передала для потреб фронту Volkswagen Transporter Т5.

У День Збройних сил України, 6 грудня 2023 року, президент Благодійної фундації родини Табалових Андрій Табалов, за результатами благодійного збору, передав для потреб ЗСУ розвідувальний дрон SHARK .