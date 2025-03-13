Этому зданию 120 лет, а с виду и не скажешь: как развивался Главпочтамт Днепра

Место, где история встречается с современностью

Почтамты играют ключевую роль в развитии связи и логистики любого города. Ранее мы рассказывали о строительстве почтамта в Харькове, а теперь предлагаем узнать, как появился и развивался этот важный объект в Днепре.

Первая почтовая контора тогда еще Екатеринослава начала свою работу в 1787 году. Она носила название "Вольная почтовая станция" и располагалась неподалеку от наплавного моста на улице Дворянской (современная улица Князя Владимира Великого). Это было небольшое одноэтажное каменное здание, управляемое купцом Михаилом Власовым. Отбор сотрудников проводился строго, а каждый работник почты приносил присягу.

Главпочтамт до 1917 года

С развитием города и увеличением потребности в почтовой связи власти Екатеринослава в середине XIX века приобрели для новой конторы усадьбу Щекутина, расположенную на Екатерининском проспекте (ныне проспект Дмитрия Яворницкого). В 1905 году к зданию пристроили новый корпус. Проект разработал архитектор Бочаров, который выбрал для постройки популярный в то время стиль модерн. Со временем изысканная башня Главпочтамта стала одним из главных архитектурных символов города.

Так выглядело здание почтамта на старых изображениях

Здание почтовой станции (нынешняя западная часть современного Главпочтамта) стало свидетелем множества исторических событий. В декабре 1857 года в Екатеринослав поступили первые почтовые марки, введенные в обращение в Российской империи. 8 (20) октября 1859 года во флигеле здания открылась первая в городе почтово-телеграфная станция, а 24 ноября (6 декабря) 1897 года заработала первая телефонная станция.

Во время революционных событий в здании Главпочтамта развернулись ожесточенные бои. Во время решающего противостояния украинские военные удерживали здание почты, однако 29 декабря, после прибытия большевистских подкреплений, вынуждены были покинуть позиции. Позже на фасаде здания установили памятную доску, посвященную этим событиям.

Памятная доска о "разгроме последнего очага контрреволюции"

Одной из уникальных особенностей почтамта является сохранившаяся с начала XX века шестиугольная напольная плитка. Она украшает холл здания более 110 лет, а на одной из плиток сохранилось клеймо производителя: "Бергенгеймъ. Харьковъ".

Клеймо производителя плитки в здании почтамта

Сегодня здание почтамта, сохранив свое историческое величие, является свидетелем развития связи — от почтовых карет и телеграфов до цифровых технологий. В нем сочетаются элементы архитектуры екатеринославского модерна и современные технологии, создавая уникальное пространство, в котором история переплетается с прогрессом.