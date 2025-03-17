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Праздник 17 марта: что нельзя делать, чтобы не произошли неприятности

Автор
Виктория Козар
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Какой сегодня праздник 17 марта 2025 года
Какой сегодня праздник 17 марта 2025 года. Фото Freepik

В этот день соблюдайте важные запреты

В понедельник, 17 марта, верующие вспоминают по новому стилю преподобного Алексия. До введения нового юлианского календаря праздник приходился на 30 марта.

Жизнь преподобного Алексия пришлась на IV-V век. Однажды во время службы Божьего юноше показалось, что хоронят его маму. Он начал просить Господа, чтобы тот дал ей жизнь. С этого времени Алексий оставил мирскую жизнь и решил посвятить себя Богу. В то же время парень не женился на своей избраннице, оставил ей кольцо и отправился в Месопотамию.

Алексий жил в городе Эдеса, где просил милостыню у храма Пречистой Девы Марии. После этого парень отдавал деньги бедным. В один момент пономарь храма увидел видение, что Дева Мария попросила, чтобы в церковь вошел человек, достойный Царства Небесного. Им стал Алексий, который сразу получил много уважения от людей. Однако преподобный не хотел славы и уехал из города.

Алексий вернулся домой, но родители его не узнали. Так парень прожил с родными еще 17 лет, но признался, что — их сын, только в предсмертной записке. На похороны к Алексею пришли немало людей, которые исцелялись у его гроба.

Традиции и приметы 17 марта

В этот день наши предки обращали внимание на почки березы, так как они обладали особой силой. Если этот день выпадал на понедельник, то люди не ехали в дальний путь. Некоторые уже начинали сеять ячмень.

  • Гуси летят высоко – ждите снегопада.
  • Наши предки заметили, если в этот день хорошая погода, то так и будет дальше.
  • Падает дождь или снег, будет большой урожай овощей и фруктов.

Что нельзя делать 17 марта

  • Как и в другие дни, нельзя сплетничать, врать, делать зло, жаловаться.
  • Давать взаймы в этот день не стоит, потому что можете потерять все деньги.
  • Не стоит отправляться в дальний путь, потому что дела будут плохи.
  • Ни в коем случае не рубите березу, потому что навлечете беду.

Именины 17 марта

В этот день отмечают День ангела Павел, Макар, Гавриил, Виктор, Алексей, Александр.

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#Традиции #Приметы #Запреты #Свято