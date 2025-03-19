Крошечные свинки для дома за 15 тысяч: мифы и правда о минипигах

Завести минипига – это не просто модный тренд, а большая ответственность

Крошечные свинки, такого размера, будто помещаются на ладони. Они завоевали популярность в сети, однако вокруг них ширится немало мифов.

Телеграф разбирался, что среди информации об этих минисвинках правда, а что нет? Интересна также и цена за необычного квартирного любимца.

Начать следует с последнего. Чтобы завести минипига, нужно выложить до 15 тысяч гривен. Следует быть осторожными, пока животное очень маленькое, они не сильно меньше обычных свиней и есть шанс вместо "мини" получить настоящего хряка, весом в 200 кг.

Цены на минипигов в Украине

Минипиг – это декоративное животное, которое не растет

Это – 100% миф. Хотя они и меньше обычной свиньи, размером с кота они не будут. Вес нормального минипига – 35-70 кг во взрослом возрасте при нормальном питании. Высота – от 33 до 45 см в холке.

Минипиги грязнули и неприятно пахнут

Это неправда. Свинки имеют почти не имеющие запаха, очень чистоплотные и быстро учатся ходить в туалет в определенном месте. Однако копать и валяться в чем-то — инстинкт, поэтому постоянное желание найти что-то вкусное и высокий интеллект могут привести к подкопам во дворе или открытым шкафам и мусорному ведру дома.

Минисвини похожи на собак

Отчасти правда. Как и собаки, минипиги привязываются к хозяину и даже могут выполнять команды. Однако в отличие от собак они выполняют команды в основном за еду, это инстинктивное поведение. Их следует выгуливать. Также свинки очень эмоциональны и могут впасть в депрессию, если их надолго оставлять наедине.

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