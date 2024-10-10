Двух нардепов исключили из Комитетов Рады: чем они "прославились"

Оба сейчас находятся за границей

В четверг, 10 октября, были исключены из комитетов Рады народных депутатов и членов партии "Слуга Народа" Артема Дмитрука и Андрея Одарченко. Это решение поддержала Верховная Рада.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Отмечается, что 245 народных депутатов проголосовали "За".

Решением ВР Артема Дмитрука исключили из комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, а Андрея Одарченко — из комитета по антикоррупционной политике.

Заметим, что оба депутата в последнее время были вовлечены в скандалы. Так, Дмитрук уехал за границу и даже оттуда участвовал в заседании Комитета, а Одарченко обвинили в попытке дать взятку в размере 50 тысяч долларов в криптовалюте Bitcoin.

Что известно о Дмитруке

В конце августа Артем Дмитрук уехал в Молдову, тогда это подтвердило Государственное бюро расследований (ГБР). К тому же ему объявили подозрение в нападении на копа и военного.

Тогда прокуратура уверяла, что прилагает максиму усилий, чтобы вернуть "беглеца домой". От комментариев даже не удержался президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии ГБР объявила нардепа в международный розыск. Известно, что Дмитрук якобы находится в Лондоне, где, по его словам, проходит суд, на котором решается вопрос его экстрадиции в Украину.

Но даже эти скандалы не помешали Дмитруку появиться в онлайн-формате на заседании правоохранительного комитета, где также были представители Нацполиции.

Что известно об Одарченко

В ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) объявили ему подозрение. Ведь он пытался дать взятку в размере 50 тысяч долларов в криптовалюте Bitcoin бывшему главе Агентства восстановления Мустафе Найему.

После назначения судом меры пресечения и залога в 15 млн грн, он заплатил его и вышел.

И уже в сентябре этого года выяснилось, что Одарченко бежал в Румынию, в связи с чем Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о заочном аресте после объявления в международный розыск.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Рада планирует принять важное решение относительно нардепов-беглецов.