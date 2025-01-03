У главы Кремля несколько собак

Российский президент Владимир Путин стал самым кровавым диктатором в современной истории. Он ведет страшную войну против Украины, отдавая преступные приказы. Известно, что глава Кремля вырос в скромной квартире бандитского района Санкт-Петербурга.

Тем временем "Телеграф" расскажет о собаках диктатора и откуда они появились у него.

Владимир Путин — что известно о его собаках

Известно, что Путин содержал две собаки вместе с бывшей женой Людмилой. Это были два пуделя – Тося и Родео. После развода домашние животные остались у Людмилы Путиной.

Фото из сети

В 2000 году глава Кремля получил собаку в подарок на то время от главы МЧС России Сергея Шойгу. Это был черный лабрадор, который жил в спасательном кинологическом центре ведомства. Щенка называли Конни. Путин принимал собаку на деловые встречи с международными партнерами.

В 2007 году Путин взял лабрадора на деловую встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. Выяснилось, что политик боится собак, в то же время диктатор сказал, что он этого не знал.

Фото из сети

Впоследствии собака родила щенков, и она начала их раздавать. Одного из них отдали пенсионеру из Ростовской области Алексею Билевцу, другого – 6-летней девочке из Смоленска. Еще двух собачек Путин подарил главе Австрии Томасу Клестилю. От имени Конни выпустили книгу "Рассказы Конни". Это книга по изучению английского языка для детей. Собака прожила 15 лет, и умерла в 2014 году.

В 2010 году Путину подарил каракачанскую овчарку глава правительства Болгарии Бойко Борисов. Имя для собаки выбирали из-за конкурса. Так, ему дали прозвище Баффи.

Российский диктатор получал в подарок щенка породы акита-ину. Его дал Путину глава северной японской префектуры Акита Норихиса Сатаке. Это был подарок за то, что Россия помогала Японии бороться с последствиями цунами в 2011 году. Путин назвал собаку Юме, которая с японского переводится как "мечта". В то время как глава Кремля подарил японскому губернатору сибирского кота по кличке Мир. Кстати, он скончался в декабре 2024 года.

Фото из сети

В 2017 году накануне саммита глав СНГ в Сочи диктатор получил алабая, которого назвали Верный. Его подарил политику на день рождения глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

В 2019 году президент Сербии Александр Вучич подарил Путину щенка югославской овчарки по кличке Паша. В том же году президент Киргизии Сооронбай Жеенбеков подарил диктатору щенка породы тайган по кличке Шерхан, в котором сочетаются черты хортая борзого и волкодава.

Фото из сети

В 2024 году глава КНДР Ким Чен Ын передал в презент Путину 70 разных животных. Среди них — африканский лев, бурые медведи, домашние яки, белые какаду, фазаны и утки-мандаринки, а также две охотничьи собаки редкой породы пхунсан.

Фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дворце Путина в Геленджике с бункером. Он находится на глубине 50 метров.