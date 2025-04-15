Когда православные христиане празднуют Пасху в 2025 году
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Верующие уже активно готовятся к празднику
Остаются считанные дни до великого религиозного праздника – Пасхи. Оно сопровождается теплыми семейными традициями, в частности украшением дома и выпеканием пасок. Также верующие идут в храмы святить пасхальные корзины.
Пасха знаменует Воскресение Иисуса Христа из мертвых после страшных мучений на кресте. В Страстную пятницу, приходящуюся в этом году на 18 апреля, христиане ограничиваются в еде, идут к Плащанице и много молятся. Через 2 дня после этого наступает Пасха. "Телеграф" расскажет, когда православные будут отмечать Воскресение, и от чего зависит эта дата.
Как определяют дату Пасхи
Православные христиане и католики для определения даты Воскресения Христова используют разные календари. Православные и греко-католики рассчитывают Пасху по юлианскому календарю, тогда как римо-католики — по григорианскому.
Юлианский календарь ввел государственный деятель и политик Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. В 1582 году Папа Римский Григорий XIII обратил внимание, что юлианский календарь "опаздывает" на 10 дней от астрономических явлений. Тогда он ввел григорианский календарь.
При вычислении Пасхи берут за основу 21 марта — дату весеннего равноденствия и ожидают появления первого полнолуния. Первое воскресенье становится датой, когда празднуют Воскресение Христово. В конце концов даты рассчитывают по-разному, потому что верующие живут по двум календарям – григорианскому и юлианскому. Поэтому и появляется разница в праздновании Пасхи в 13 дней.
Когда Пасха у православных в 2025 году
Воскресение Христово для православных христиан наступит традиционно в воскресенье. В 2025 году это произойдет 20 апреля. В этот день верующие идут в храм на службу и проводят время с родными за праздничным столом.
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