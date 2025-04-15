Когда православные христиане празднуют Пасху в 2025 году

Верующие уже активно готовятся к празднику

Остаются считанные дни до великого религиозного праздника – Пасхи. Оно сопровождается теплыми семейными традициями, в частности украшением дома и выпеканием пасок. Также верующие идут в храмы святить пасхальные корзины.

Пасха знаменует Воскресение Иисуса Христа из мертвых после страшных мучений на кресте. В Страстную пятницу, приходящуюся в этом году на 18 апреля, христиане ограничиваются в еде, идут к Плащанице и много молятся. Через 2 дня после этого наступает Пасха. "Телеграф" расскажет, когда православные будут отмечать Воскресение, и от чего зависит эта дата.

Как определяют дату Пасхи

Православные христиане и католики для определения даты Воскресения Христова используют разные календари. Православные и греко-католики рассчитывают Пасху по юлианскому календарю, тогда как римо-католики — по григорианскому.

Юлианский календарь ввел государственный деятель и политик Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. В 1582 году Папа Римский Григорий XIII обратил внимание, что юлианский календарь "опаздывает" на 10 дней от астрономических явлений. Тогда он ввел григорианский календарь.

Когда Пасха в 2025 году, фото Freepik

При вычислении Пасхи берут за основу 21 марта — дату весеннего равноденствия и ожидают появления первого полнолуния. Первое воскресенье становится датой, когда празднуют Воскресение Христово. В конце концов даты рассчитывают по-разному, потому что верующие живут по двум календарям – григорианскому и юлианскому. Поэтому и появляется разница в праздновании Пасхи в 13 дней.

Когда Пасха у православных в 2025 году

Воскресение Христово для православных христиан наступит традиционно в воскресенье. В 2025 году это произойдет 20 апреля. В этот день верующие идут в храм на службу и проводят время с родными за праздничным столом.

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