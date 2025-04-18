Ваш счетчик может обманывать вас: как проверить правильность начислений

Если возникло подозрение в неправильном начислении электроэнергии, можно это проверить

Стоимость электроэнергии в Украине и так немалая, а с мая часть потребителей лишится своих льгот на оплату. Так что следует позаботиться, чтобы прибор учета работал корректно. Если счетчик внезапно перестал считать, нужно как можно быстрее обратиться к поставщику.

Если вы подозреваете, что начисления не соответствуют расходам, есть два пути решения проблемы. Первым шагом нужно выключить все в квартире и наблюдать за счетчиком. Если у механического крутится диск, а у электронного меняются цифры, возможна неисправность как самого прибора, так и несанкционированное подключение.

Последнее может проверить лицензированный электрик, а в многоквартирных домах – электрик ЖЭКа, а в ОСМД – специалист компании-управителя.

Если подключений не обнаружено, можно отдать счетчик на экспертизу. Цена зависит от региона, например ЧАО "Львовоблэнерго" проверит ваш счетчик за сумму от 605 до 1040 грн. Если неисправен сам прибор, расходы компенсируют. Если счетчик исправный — средства не возвращаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что зонный учет электроэнергии более выгоден, чем обычный. Тариф на две или три зоны поможет сэкономить в ночные часы.