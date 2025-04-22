Помойте руки и окропите лицо святой водой после кладбища: традиции и суеверия в поминальные дни

Самые распространенные традиции, запреты и суеверия на поминальные дни

После светлого праздника Пасхи наступают поминальные дни. В это время украинцы ходят на кладбища проведать могилы умерших родственников. С этой традицией связано много запретов и суеверий.

"Телеграф" расскажет об обычаях, связанных с поминальными днями. Почему не стоит нести на могилы искусственные цветы и как вести себя на кладбище.

Традиции и суеверия в поминальные дни

Традиционно накануне поминальных дней украинцы ходят на кладбище убирать могилы покойных родственников. К Пасхе люди стараються привести в порядок места захоронения, убрать пожелтевшую траву, посадить цветы и обновить вид могил.

А уже в поминальные дни идут на кладбища с семьями, встречаются с родственниками, молятся за усопших в храмах. Часто на могилы приносят пластиковые цветы и венки. Почему не стоит это делать мы уже рассказывали.

Одной из устаревших традиций является застолье, которое устраивают прямо около могил — с пасками, едой и даже алкоголем. При этом священнослужители призывают людей отказаться от этой традиции, ведь она не имеет ничего общего с поминанием покойных. Принести угощения можно в церковь или же раздать милостыню нуждающимся, и сделать это нужно искренне. Такой способ помянуть близких будет куда более духовным.

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В народе считается, что нельзя брать маленьких детей на кладбище. Также есть суеверие, согласно которому не стоит идти к могилам в поминальные дни беременным женщинам. Люди верят, что в эти дни мертвые встречаются с живыми, поэтому будущим мамочкам якобы не стоит появляться на кладбище. Однако священники уверяют, что это всего лишь суеверия.

Считается, что с кладбища ничего нельзя приносить домой. Поэтому еду или угощения с могил лучше отдать нищим, а не нести домой. Также плохой приметой считается выливать рюмку алкоголя на могилу, ведь так вы можете обидеть память об умершем.

После прихода домой с кладбища, перед тем как сесть за традиционную семейную трапезу, помойте руки с мылом, а лицо три раза окропите святой водой. Это скорее народное суеверие, однако мытье рук точно не будет лишним.

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