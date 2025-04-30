Цей кіт виріс до майже 130 см: Зевс підкорює мережу не тільки розміром (фото, відео)

Цей мейн кун може претентдувати на світовий рекорд за розміром

Одна з найбільших порід котів в світі — мейн куни. Вони популярні не тільки в Україні, а й в інших країнах. Деякі з них вирізняються особливою харизмою та підкорюють користувачів соцмереж, збираючи мільйони лайків.

Один з таких котів — Зевс з Молдови. Разом із своєю власницею Данієлою вони ведуть блог. Особливу увагу привертає чималий розмір мейн куна, він може навіть претендувати рекордний серед представників породи. Зевс виріс до майже 130 см в довжину та має вагу 13 кг. Зазвичай мейн куни менші, середня вага дорослого кота до 9-10 кг.

Данієла не тільки показує життя Зевса, а й ділиться порадами щодо догляду за такими великими котами. Наприклад, Зевс щодня їсть сире м’ясо та має доступ до сухого корму, однак є й інші способи сформувати раціон тварини. Власниця також привчила мейн куна робити певні дії за смаколики. Вона зізнається, що він дещо незграбний, порівняно зі звичайними котами.

Власниця розповіла, що ваги в 10 кг Зевс досяг ще у річному віці, з того часу набирає по кілограму щороку. Наразі, якщо заміри власниці вірні, Зевс може претендувати на рекорд Гіннеса, адже рекордсмен має довжину 120 см від носа до кінчика хвоста.

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