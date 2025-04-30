Никогда не делайте это на кладбище, потому что произойдет беда

Надо помнить простые правила, что не делать на кладбище

Сейчас у христиан продолжается поминальный период после Пасхи, когда они чествуют родных на кладбище. Для этого верующие сажают цветы и убирают на местах захоронений близких. Но существуют вещи, которые не стоит делать на кладбище, чтобы не иметь проблем потом.

Кладбище — это место тишины и покоя, где покоятся души умерших. Поэтому важно соблюдать определенные правила, чтобы не разгневать усопших. "Телеграф" расскажет, от каких действий следует воздержаться, чтобы не навредить себе.

Что нельзя делать на кладбище

Приносить любую пищу, в частности, паски, яйца, сладости, уже давно считается неактуальной традицией. Церковь не одобряет угощение на могилах, а также не стоит там оставлять еду, ведь просто испортите ее. Лучше отдать продукты нуждающимся.

Не стоит приходить на кладбище после обеда, поскольку это время суток считается особенным для усопших. Поговаривают, что тогда души умерших летают по кладбищу, так что лучше их не беспокоить.

Не стоит приходить на кладбище после обеда, фото Freepik

Еще один совет — не смотрите внимательно на могилы других людей. Таким образом вы можете получить "месть" от покойников. Поэтому рассматривать места захоронения не рекомендуется.

В обществе давно существует мнение, что не следует поднимать или забирать с кладбища какие-либо вещи. Считается, что все, что там есть, принадлежит усопшим. Хотя в церкви говорят, что необязательно оставлять на кладбище вещи, которые упали.

Запрещается пилить деревья на кладбище, потому что этим вы нарушаете покой покойников. Иначе вы можете получить проблемы в жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения не стоит сажать на кладбище, чтобы не убирать потом сорняки.