Никогда не делайте это на кладбище, потому что произойдет беда
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Надо помнить простые правила, что не делать на кладбище
Сейчас у христиан продолжается поминальный период после Пасхи, когда они чествуют родных на кладбище. Для этого верующие сажают цветы и убирают на местах захоронений близких. Но существуют вещи, которые не стоит делать на кладбище, чтобы не иметь проблем потом.
Кладбище — это место тишины и покоя, где покоятся души умерших. Поэтому важно соблюдать определенные правила, чтобы не разгневать усопших. "Телеграф" расскажет, от каких действий следует воздержаться, чтобы не навредить себе.
Что нельзя делать на кладбище
- Приносить любую пищу, в частности, паски, яйца, сладости, уже давно считается неактуальной традицией. Церковь не одобряет угощение на могилах, а также не стоит там оставлять еду, ведь просто испортите ее. Лучше отдать продукты нуждающимся.
- Не стоит приходить на кладбище после обеда, поскольку это время суток считается особенным для усопших. Поговаривают, что тогда души умерших летают по кладбищу, так что лучше их не беспокоить.
- Еще один совет — не смотрите внимательно на могилы других людей. Таким образом вы можете получить "месть" от покойников. Поэтому рассматривать места захоронения не рекомендуется.
- В обществе давно существует мнение, что не следует поднимать или забирать с кладбища какие-либо вещи. Считается, что все, что там есть, принадлежит усопшим. Хотя в церкви говорят, что необязательно оставлять на кладбище вещи, которые упали.
- Запрещается пилить деревья на кладбище, потому что этим вы нарушаете покой покойников. Иначе вы можете получить проблемы в жизни.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения не стоит сажать на кладбище, чтобы не убирать потом сорняки.