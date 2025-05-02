До 4500 грн на человека: с 1 июля вводится новый вид помощи

В Украине стартует новая базовая социальная помощь, однако есть нюансы для получателей

Социальная помощь тем, кто сам не может справиться, стартует с 1 июля 2025 года. В ее рамках люди будут получать ежемесячные выплаты.

Подать документы можно через портал "Дия" и в отделениях Пенсионного фонда. Проект экспериментальный и будет действовать в 2 этапа. С 1 июля могут обратиться малообеспеченные семьи, многодетные, матери-одиночки, где один из родителей уклоняется от заботы о ребенке и уплате алиментов.

С 1 октября 2025 года программу расширят на другие категории уязвимых семей. Важно, что можно получать только одну выплату — экспериментальную или обычно назначаемую.

В состав семьи включают: мужа, жену, несовершеннолетних детей, совершеннолетних детей с инвалидностью, нетрудоспособных родителей, смотрителей людей с инвалидностью 1 группы, мужчин и женщин не в браке, но имеют общих детей. Важно – эти люди должны проживать вместе во всех перечисленных случаях.

Размер пособия зависит от дохода семьи и рассчитывается как разница между гарантированным минимумом и фактическими доходами за последний квартал.

Базовая сумма составляет:

4500 грн — на первого члена семьи;

3150 грн — на каждого следующего совершеннолетнего;

4500 грн — на ребенка или лицо с инвалидностью I-II группы.

Данные для базовой социальной помощи

Для лиц пенсионного возраста, не имеющих полного трудового стажа, предусмотрены отдельные расчеты:

до 10 лет стажа — 2385 грн;

10–20 лет – 2790 грн;

20–30 лет – 3150 грн;

более 30 лет — 3960 грн.

Заявку и предоставленные данные будут проверять. Помощь назначается на 6 месяцев с возможностью автоматического продления еще на полгода, если программа будет продлена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в зависимости от возраста пенсионеры могут претендовать на доплаты к пенсии. Они также могут рассчитываться в соответствии с приобретенным стажем.