До 4500 грн на людину: з 1 липня вводять новий вид допомоги

В Україні стартує нова базова соціальна допомога, проте є нюанси для отримувачів

Соціальна допомога тим, хто сам не може впоратися стартує з 1 липня 2025 року. В її рамках люди отримуватимуть щомісячні виплати.

Подати документи можна буде через портал "Дія" та у відділеннях Пенсійного фонду. Проєкт експериментальний та діятиме у 2 етапи. З 1 липня можуть звернутися малозабезпечені родини, багатодітні, матері-одиначки, там де один з батьків ухиляється від піклування про дитину та сплату аліментів.

З 1 жовтня 2025 програму розширять на інші категорії вразливих родин. Важливо, що можна отримувати тільки одну виплату — експериментальну або ту, яка зазвичай призначається.

До складу родини включають: чоловіка, дружину, неповнолітніх дітей, повнолітніх дітей з інвалідністю, непрацездатних батьків, доглядачів людей з інвалідністю 1 групи, чоловіків та жінок не в шлюбі, але що мають спільних дітей. Важливо — ці люди мають проживати разом у всіх перерахованих випадках.

Розмір допомоги залежить від доходу родини і розраховується як різниця між гарантованим мінімумом і фактичними доходами за останній квартал.

Базова сума складає:

4500 грн — на першого члена сім’ї;

3150 грн — на кожного наступного повнолітнього;

4500 грн — на дитину або особу з інвалідністю І–ІІ групи.

Дані для базової соціальної допомоги

Для осіб пенсійного віку, які не мають повного трудового стажу, передбачено окремі розрахунки:

до 10 років стажу — 2385 грн;

10–20 років — 2790 грн;

20–30 років — 3150 грн;

понад 30 років — 3960 грн.

Заявку та надані дані перевірятимуть. Допомога призначається на 6 місяців з можливістю автоматичного продовження ще на пів року, якщо програма буде продовжена.

Раніше "Телеграф" розповідав, що залежно від віку пенсіонери можуть претендувати на доплати до пенсії. Вони також можуть розраховуватися відповідно до набутого стажу.