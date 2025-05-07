Вы можете остаться без денег: что категорически запрещено делать 7 мая

Прислушивайтесь к главным традициям и запретам

В среду, 7 мая, православные и греко-католики чтят память мученика Акакия. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 21 мая.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Мученик Акакий был воином и пострадал за свою веру в Христа в III веке. Он стал образцом мужества, стойкости и духовной верности, потому что не отрекся от веры, несмотря на то, что подвергался жестоким пыткам.

Что можно делать 7 мая:

В этот день верующие посещают церковную службу или молятся дома святому Акакию, прося у него защиты от трудностей;

Это благоприятный день для посева огурцов, тыквы, кабачков и бобовых — всё, что любит тепло и влагу. Считалось, что семена, посеянные на Акакия, дадут крепкие, ранние всходы и богатый урожай;

Сегодня также можно проводить уборку, очищая пространство от ненужных вещей.

Что можно и нельзя делать 7 мая

Что нельзя делать 7 мая:

В этот день нельзя ссориться и злословить, а также проявлять зависть и жадность;

Нельзя лениться, в народе говорили, что тот, кто в этот день отказывается трудиться, особенно на огороде — окажется летом с пустыми руками;

Не стоит жаловаться на жизнь или свои неудачи, потому что вы только притяните еще больше негатива в свою жизнь;

Нельзя давать в долг, потому что с деньгами уйдет и ваша финансовая удача;

Также не стоит в этот день совершать крупные покупки, потому что можно потерпеть убытки.

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