Вы можете остаться без денег: что категорически запрещено делать 7 мая
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Прислушивайтесь к главным традициям и запретам
В среду, 7 мая, православные и греко-католики чтят память мученика Акакия. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 21 мая.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Мученик Акакий был воином и пострадал за свою веру в Христа в III веке. Он стал образцом мужества, стойкости и духовной верности, потому что не отрекся от веры, несмотря на то, что подвергался жестоким пыткам.
Что можно делать 7 мая:
- В этот день верующие посещают церковную службу или молятся дома святому Акакию, прося у него защиты от трудностей;
- Это благоприятный день для посева огурцов, тыквы, кабачков и бобовых — всё, что любит тепло и влагу. Считалось, что семена, посеянные на Акакия, дадут крепкие, ранние всходы и богатый урожай;
- Сегодня также можно проводить уборку, очищая пространство от ненужных вещей.
Что нельзя делать 7 мая:
- В этот день нельзя ссориться и злословить, а также проявлять зависть и жадность;
- Нельзя лениться, в народе говорили, что тот, кто в этот день отказывается трудиться, особенно на огороде — окажется летом с пустыми руками;
- Не стоит жаловаться на жизнь или свои неудачи, потому что вы только притяните еще больше негатива в свою жизнь;
- Нельзя давать в долг, потому что с деньгами уйдет и ваша финансовая удача;
- Также не стоит в этот день совершать крупные покупки, потому что можно потерпеть убытки.
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