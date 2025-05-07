Ви можете залишитись без грошей: що категорично заборонено робити 7 травня

Прислухайтеся до головних традицій та заборон

У середу, 7 травня, православні та греко-католики вшановують пам’ять мученика Акакія. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 21 травня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Мученик Акакій був воїном і постраждав за свою віру в Христа у III столітті. Він став зразком мужності, стійкості та духовної вірності, тому що не зрікся віри, попри те, що зазнавав жорстоких тортур.

Що можна робити 7 травня:

Цього дня віряни відвідують церковну службу або моляться вдома святому Акакію, просячи у нього захист від труднощів;

Це сприятливий день для посіву огірків, гарбуза, кабачків та бобових – все, що любить тепло та вологу. Вважалося, що насіння, посіяне на Акакія, дасть міцні, ранні сходи й багатий урожай;

Сьогодні можна проводити прибирання, очищаючи простір від непотрібних речей.

Що можна і не можна робити 7 травня

Що не можна робити 7 травня:

Цього дня не можна сваритися та злословити, а також виявляти заздрість та жадібність;

Не можна лінуватися, у народі казали, що той, хто цього дня відмовляється працювати, особливо на городі, опиниться влітку з порожніми руками;

Не варто скаржитися на життя чи свої невдачі, тому що ви лише притягнете ще більше негативу у своє життя;

Не можна позичати, бо з грошима піде і ваш фінансовий успіх;

Також не варто цього дня робити великі покупки, бо можна зазнати збитків.

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