Вырастите горы огурцов на крошечном участке: секретный метод, покоривший дачников (видео)

Этот метод существенно экономит место на грядке.

Огородники со всей Украины активно делятся в социальных сетях новым методом выращивания огурцов, позволяющим получить рекордный урожай даже на небольшом участке площадью 5 м². Этот способ особенно актуален сейчас, когда приближается сезон высадки рассады огурцов в открытый грунт.

Новый метод предполагает вертикальное выращивание огурцов с использованием одной центральной опоры. Принцип такого выращивания напоминает новогоднюю елку, где огурцы растут вверх, а не расползаются по земле. Соответствующие видео массово распространяются соцсетями.

Суть метода проста и доступна каждому. В центр грядки устанавливается крепкая высокая опора (можно использовать деревянный круг или металлическую трубу). По окружности вокруг опоры высаживают рассаду огурцов на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Когда растения начнут расти, их постепенно подвязывают к центральной опоре с помощью шпагата или специальной садовой веревки. Таким образом, создается конструкция в форме конуса, а у всех растений будет достаточно солнечного света и пространства для роста.

Преимуществом такого метода является значительная экономия места – на пяти квадратных метрах можно разместить до 15-20 растений. Кроме того, побеги не контактируют с землей — это уменьшает риск заболеваний и облегчает уборку урожая.

Для наилучшего результата рекомендуется выбирать сорта огурцов, приспособленные к вертикальному выращиванию — преимущественно индетерминантные (неограниченно растущие в высоту). Не забывайте о регулярном поливе и подкормке растений.

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