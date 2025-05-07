День памяти и победы над нацизмом 2025: теплые картинки для чествования ветеранов

Украина потеряла во Второй мировой войне более 8 миллионов граждан

Сегодня, 8 мая, в Украине отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это государственный праздник, которым заменили советский День победы, чтобы избавиться от идеологии милитаризма, помпезных парадов и георгиевских лент.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне как праздник был установлен в 2015 году в Верховной Раде Украины. Это стало частью декоммунизации — отказа от всего советского, в частности, культа войны, который коммунисты долгое время использовали для легитимизации власти.

Георгиевские ленты и масштабные парады стали инструментом государственной пропаганды для оправдания военных действий против других стран, в частности против Украины. Исследователи назвали эту пропаганду милитаризма и призывы "Можем повторить" — "победобесием".

Украина решила приобщиться к европейской традиции празднования этой даты. Вместо праздновать это скорбное событие — тихо вспоминать и чествовать подвиг миллионов людей, отдавших жизнь, чтобы противостоять нацизму. Украина потеряла более 8 миллионов граждан и представителей других народов, которые жили здесь, чтобы дать отпор врагу.

В 2023 году в Украине переименовали эту дату как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. По случаю "Телеграф" подготовил тематическую подборку картинок и открыток с Днем памяти и победы над нацизмом. Присылайте их близким, знакомым, родным, чтобы они тоже почтили героев, отдавших жизнь за свободу Украины и Европы в целом.

Картинки с Днем памяти и победы 2025

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