День пам'яті та перемоги над нацизмом 2025: теплі картинки для вшанування ветеранів

Україна втратила у Другій світовій війні понад 8 мільйонів громадян

Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це державне свято, яким замінили радянське День перемоги, щоб позбутися ідеології мілітаризму, помпезних парадів і георгіївських стрічок.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні як свято встановили у 2015 році у Верховній Раді України. Це стало частиною декомунізації — відмови від усього радянського, зокрема культу війни, який комуністи тривалий час використовували для легітимізації влади.

Георгіївські стрічки та масштабні паради стали інструментом державної пропаганди для виправдання воєнних дій проти інших країн, зокрема, проти України. Дослідники назвали цю пропаганду мілітаризму та заклики "Можем повторить" — "побєдобєсієм".

Натомість Україна вирішила долучитися до європейської традиції відзначення цієї дати. Замість святкувати цю скорботну подію — тихо згадувати і вшановувати подвиг мільйонів людей, які віддали життя, аби протистояти нацизму. Україна втратила понад 8 мільйонів громадян і представників інших народів, які тут жили, аби дати відсіч ворогу.

У 2023 році в Україні перейменували цю дату як День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. З нагоди вшанування "Телеграф" підготував тематичну добірку картинок і листівок з Днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Надсилайте їх близьким, знайомим, рідним, аби вони теж вшанували героїв, які віддали життя за свободу України та Європи загалом.

Картинки з Днем пам'яті та перемоги 2025

День перемоги над нацизмом

День перемоги над нацизмом

Ніколи - знову

Вшановуємо ветеранів Другої світової війни

Друга світова тривала упродовж 1939-1945

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