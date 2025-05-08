День памяти и примирения 2025: открытки и картинки для Facebook, Telegram, Viber

Напомните близким о важности этого Дня памяти и примирения

В этот день, 8 мая, в Украине и Европе чествуют важный праздник — День памяти и примирения. Сегодня наша страна вместе с цивилизованным миром склоняет голову в скорби за погибшими в войне 1939-1945 годов.

Праздник Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне на государственном уровне был установлен Верховной Радой Украины в 2023 году. Он пришел на смену "скрепному" и "победобесному" российскому Дню победы 9 мая. Этим шагом украинское общество приобщилась к традиции отмечанию победы над нацизмом в европейском духе – не празднуем, а чествуем.

Ни одна страна не может претендовать на исключительную роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне. Победа – это результат титанических усилий десятков государств и сотен народов. Среди которых была и Украина, которая на тот момент, к сожалению, была в составе Советского союза.

В этот день напомните своих родным и близким в соцсетях о важности Дня памяти и примирения, о победе над нацизмом. "Телеграф" подготовил подборку открыток и картинок для Facebook, Telegram, Viber.

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