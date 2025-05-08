День пам’яті та примирення 2025: листівки та картинки для Facebook, Telegram, Viber

Нагадайте близьким про важливість цього Дня пам’яті та примирення

Цього дня, 8 травня, в Україні та Європі вшановують важливе свято – День пам’яті та примирення. Сьогодні наша країна разом із цивілізованим світом схиляє голову у скорботі за загиблими у війні 1939-1945 років.

Свято Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на державному рівні було встановлено Верховною Радою України у 2023 році. Він прийшов на зміну "скрєпному" та "побєдобєсному" російському Дню перемоги 9 травня. Цим кроком українське суспільство долучилося до традиції відзначення перемоги над нацизмом у європейському дусі – не святкуємо, а вшановуємо.

Жодна країна не може претендувати на виняткову роль у перемозі над нацизмом у Другій світовій війні. Перемога – це результат титанічних зусиль десятків держав та сотень народів. Серед яких була і Україна, яка на той час, на жаль, була у складі Радянського Союзу.

Цього дня нагадайте своїм рідних та близьких у соцмережах про важливість Дня пам’яті та примирення, про перемогу над нацизмом. "Телеграф" підготував добірку листівок та картинок для Facebook, Telegram, Viber.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли цього року відзначається День матері. Історія та традиції цього свята, дізнайтеся, чи буде вихідний цього дня.