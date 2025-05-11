Категорически не делайте этого 11 мая, если не хотите стать нищими
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Узнайте, почему сегодня нельзя начинать новые дела и играть свадьбу
В это воскресенье, 11 мая, православная и греко-католическая церковь почитает память Кирилла и Мефодия. Раньше святых вспоминали ежегодно 24 мая, но с переходом на новоюлианский церковный календарь дата почитания изменилась.
Братья Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солунь. Мефодий сначала служил в армии в звании воеводы, но позже принял монашество. Кирилл же с юных лет стремился к науке — он овладел всеми основными знаниями своего времени и выучил множество языков. После этого он стал священником и назначен хранителем Патриаршей библиотеки. Позднее присоединился к брату Мефодию.
Когда к византийскому императору прибыли послы от князя Моравии с просьбой прислать учителей, способных проповедовать на славянском языке, он поручил Кириллу и Мефодию создать письменность и перевести богослужебные книги. Так появилась славянская азбука, позже названная кириллицей — в честь младшего из братьев Кирилла. Первыми словами, написанными этой азбукой, стали строки из Евангелия от Иоанна: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог". Позже братья отправились в Моравию, где начали обучать местных священников богослужению на славянском языке.
Праздник в народе известен как Мокрый день из-за частых ливней и гроз, которые зачастую есть в этот период. 11 мая люди, как правило, отдыхают, проводят время с семьей и устраивают праздничные застолья.
Что нельзя делать 11 мая
- Начинать что-то новое – мечтам не суждено сбыться.
- Делать крупные траты – к нищете.
- Пересчитывать деньги – к потере финансов и безденежью.
- Признаваться в любви, устраивать свадьбу — к расставанию.
Народные приметы 11 мая
- Солнечно — лето будет теплым.
- Небо красное – впереди много пожаров.
- Высокая радуга – к ветру, низкая — предвещает ураган.
- Дождь говорит о дождливом лете.
У кого именины 11 мая
Сегодня именины празднуют Михаил, Иосиф, Никодим, Кирилл и Мефодий.
Праздники и события 11 мая
- Международный день матери (Mother's Day)
- Всемирный день осведомлённости об эгоизме (World Ego Awareness Day)
- Праздник желудка
- День ожидания Мэри Поппинс
- Фестиваль котов в Бельгии
- День защиты детей в Великобритании
Напомним, что в конце весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.