Категорически не делайте этого 11 мая, если не хотите стать нищими

Узнайте, почему сегодня нельзя начинать новые дела и играть свадьбу

В это воскресенье, 11 мая, православная и греко-католическая церковь почитает память Кирилла и Мефодия. Раньше святых вспоминали ежегодно 24 мая, но с переходом на новоюлианский церковный календарь дата почитания изменилась.

Братья Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солунь. Мефодий сначала служил в армии в звании воеводы, но позже принял монашество. Кирилл же с юных лет стремился к науке — он овладел всеми основными знаниями своего времени и выучил множество языков. После этого он стал священником и назначен хранителем Патриаршей библиотеки. Позднее присоединился к брату Мефодию.

Когда к византийскому императору прибыли послы от князя Моравии с просьбой прислать учителей, способных проповедовать на славянском языке, он поручил Кириллу и Мефодию создать письменность и перевести богослужебные книги. Так появилась славянская азбука, позже названная кириллицей — в честь младшего из братьев Кирилла. Первыми словами, написанными этой азбукой, стали строки из Евангелия от Иоанна: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог". Позже братья отправились в Моравию, где начали обучать местных священников богослужению на славянском языке.

Праздник в народе известен как Мокрый день из-за частых ливней и гроз, которые зачастую есть в этот период. 11 мая люди, как правило, отдыхают, проводят время с семьей и устраивают праздничные застолья.

Что нельзя делать 11 мая

Начинать что-то новое – мечтам не суждено сбыться.

Делать крупные траты – к нищете.

Пересчитывать деньги – к потере финансов и безденежью.

Фото: freepik

Признаваться в любви, устраивать свадьбу — к расставанию.

Народные приметы 11 мая

Солнечно — лето будет теплым.

Небо красное – впереди много пожаров.

Высокая радуга – к ветру, низкая — предвещает ураган.

Дождь говорит о дождливом лете.

У кого именины 11 мая

Сегодня именины празднуют Михаил, Иосиф, Никодим, Кирилл и Мефодий.

Праздники и события 11 мая

Международный день матери (Mother's Day)

Всемирный день осведомлённости об эгоизме (World Ego Awareness Day)

Праздник желудка

День ожидания Мэри Поппинс

Фестиваль котов в Бельгии

День защиты детей в Великобритании

Напомним, что в конце весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.