Платят за одно, а получают... "Киевстару" указали на распространенную проблему

Компания уже все объяснила

У многих украинцев при подключении телевидения от компании связи или другого портала возникает вопрос: будет ли там реклама, как на кабельном. В основном это зависит от того, какое ТВ подключено. Однако в "Киевстаре" уже рассказали о тонкостях работы своего ТВ.

Об этом говорится в комментарии под одним из сообщений компании. "Киевстар" ответил на один из самых популярных вопросов по рекламе.

В комментариях мужчина, подключивший себе телевидение "Киевстара", поинтересовалась: почему же у него есть реклама во время просмотра некоторых телеканалов. Пользователь настаивал, что рассчитывал на ее отсутствие, ведь тогда непонятно, за что платятся деньги.

"Почему на "Киевстар" ТВ транслируют рекламы? Мне казалось, что люди как раз и платят за возможность смотреть ТВ без рекламы", — говорится в сообщении.

"Киевстар" уже отреагировал на это и объяснил, что он не несет ответственности за трансляцию каналов. Оказывается, наличие или отсутствие рекламы полностью зависит от канала, а не от стриминговой платформы.

"Показ рекламы действительно возможен на некоторых каналах, ведь мы только транслируем их, а не являемся владельцами и модератором", — говорится в сообщении.

Выходит, что покупая у "Киевстар" услугу ТВ вы платите только за их трансляцию каналов в надлежащем качестве и без глюков. Именно поэтому компания не может нести ответственность ни за наличие рекламы, ни за ее содержание.

Отметим, что стоимость одного месяца "Киевстар" ТВ стартует от 120 грн и зависит от услуг в пакете.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка возмутилась услугой "Киевстара", ведь у "Экстра денег" есть космические проценты.