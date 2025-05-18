Удача может от вас надолго отвернуться: категорически не делайте этого 18 мая

Придерживайтесь основных традиций и запретов в этот день

В воскресенье, 18 мая, православные и греко-католики чтят память святых отцов семерых Вселенских соборов, а также мученика Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея и Павла. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 31 мая.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

День памяти святых отцов семи Вселенских соборов посвящен защитникам православной веры, которые утверждали ключевые догматы Церкви, осуждали ереси и участвовали в формировании Символа веры.

В этот же день также вспоминают мученика Феодота Анкирского и пострадавших вместе с ним святых Петра, Дионисия, Андрея и Павла, принявших смерть за Христа в IV веке.

Что можно делать 18 мая:

В этот день верующие посещают храм и молятся святым, прося у них терпения, стойкости и поддержки в трудные моменты;

Сегодня особенно приветствуется благотворительность — помощь нуждающимся, пожертвования и добрые дела считаются важной частью духовной жизни;

Также стоит провести уборку в доме, потому что очищение пространства помогает привлечь в дом покой и гармонию.

Что можно и нельзя делать 18 мая

Что нельзя делать 18 мая:

В этот день запрещается ссориться и скандалить, а также проявлять жадность, злобу и зависть, потому что удача отвернется от вас;

Сегодня не стоит заниматься тяжелой физической работой, посвятите день отдыху и духовному очищению;

Нельзя в этот день делать крупные покупки, чтобы не распрощаться на долгое время с достатком и благополучием.

Не стоит в этот день начинать новые дела и проекты, иначе есть риск столкнуться с неудачами, потерями и препятствиями на пути к успеху.

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