Удача може від вас надовго відвернутися: категорично не робіть цього 18 травня

Дотримуйтесь основних традицій та заборон у цей день

У неділю, 18 травня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святих отців семи Вселенських соборів, а також мученика Феодота Анкірського, Петра, Діонісія, Андрія та Павла. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 31 травня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

День пам’яті святих отців семи Вселенських соборів присвячений захисникам православної віри, які затверджували ключові догмати Церкви, засуджували єресі та брали участь у формуванні Символу віри.

Цього ж дня також згадують мученика Феодота Анкірського та постраждалих разом з ним святих Петра, Діонісія, Андрія та Павла, які прийняли смерть за Христа у IV столітті.

Що можна робити 18 травня:

Цього дня віряни відвідують храм і моляться святим, просячи у них терпіння, стійкості та підтримки у скрутні моменти;

Сьогодні особливо вітається благодійність — допомога нужденним, пожертвування та добрі справи вважаються важливою частиною духовного життя;

Також варто провести прибирання у будинку, тому що очищення простору допомагає залучити спокій та гармонію.

Що можна і не можна робити 18 травня

Що не можна робити 18 травня:

Цього дня забороняється сваритися та скандалити, а також виявляти жадібність, злість і заздрість, бо удача відвернеться від вас;

Сьогодні не варто займатися тяжкою фізичною роботою, присвятіть день відпочинку та духовному очищенню;

Не можна цього дня робити великі покупки, щоб не розпрощатися на довгий час зі статком та добробутом;

Не варто цього дня розпочинати нові справи та проєкти, інакше є ризик зіткнутися з невдачами, втратами та перешкодами на шляху до успіху.

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