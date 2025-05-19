Совершив это 19 мая, вы рискуете потерять свое благополучие и везение
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Узнайте, почему сегодня нельзя занимать даже обычную соль
В этот понедельник христиане восточного обряда в Украине почитают память преподобного Иоанна Готфского, епископа. Святого ранее чествовали 1 июня, однако после перехода на новоюлианский церковный календарь дата его памяти изменилась.
Иоанн жил в VIII веке. Он родился в Тавроскифии (территория современного Крыма) и еще в юности принял монашество. В 754 году Иоанн был избран епископом Готфии. Когда город Дору, центр его епархии, захватили хазары, епископу пришлось бежать за море в город Амастрида (ныне турецкий город Амасра). Там он и скончался. Иоанн был похоронен в монастыре у подножия горы Аю-Даг в Крыму, рядом с храмом Петра и Павла, который он когда-то основал.
В народном календаре 19 мая отмечается праздник Ивана Долгого. В этот день традиционно начинают сажать огурцы. Считается, что так можно будет получить обильный урожай.
Что нельзя делать 19 мая
- Предаваться грусти, скуке — к потере благополучия и удачи.
- Занимать деньги и даже продукты — соль, хлеб, сахар, чтобы избежать нищеты.
Народные приметы 19 мая
- Дождь — весь месяц будет стоять сухая погода.
- Туман — к хорошему урожаю грибов.
- Утром на рассвете нет росы — к сильным дождям.
- Холодная погода предсказывала прохладный июнь.
У кого именины 19 мая
Сегодня именины отмечают Анастасия, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Павел и Сергей.
Праздники и события 19 мая
- Всемирный день семейного врача
- Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника
- День рождения Кубика Рубика
- Национальный день проверки на гепатит (National Hepatitis Testing Day) в США
- День патриотов в Квебеке (National Patriots Day) в Канаде
Напомним, что до начала лета украинцы отметят еще ряд праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.