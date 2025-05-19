Совершив это 19 мая, вы рискуете потерять свое благополучие и везение

Узнайте, почему сегодня нельзя занимать даже обычную соль

В этот понедельник христиане восточного обряда в Украине почитают память преподобного Иоанна Готфского, епископа. Святого ранее чествовали 1 июня, однако после перехода на новоюлианский церковный календарь дата его памяти изменилась.

Иоанн жил в VIII веке. Он родился в Тавроскифии (территория современного Крыма) и еще в юности принял монашество. В 754 году Иоанн был избран епископом Готфии. Когда город Дору, центр его епархии, захватили хазары, епископу пришлось бежать за море в город Амастрида (ныне турецкий город Амасра). Там он и скончался. Иоанн был похоронен в монастыре у подножия горы Аю-Даг в Крыму, рядом с храмом Петра и Павла, который он когда-то основал.

В народном календаре 19 мая отмечается праздник Ивана Долгого. В этот день традиционно начинают сажать огурцы. Считается, что так можно будет получить обильный урожай.

Что нельзя делать 19 мая

Предаваться грусти, скуке — к потере благополучия и удачи.

Занимать деньги и даже продукты — соль, хлеб, сахар, чтобы избежать нищеты.

Народные приметы 19 мая

Дождь — весь месяц будет стоять сухая погода.

Туман — к хорошему урожаю грибов.

Утром на рассвете нет росы — к сильным дождям.

Холодная погода предсказывала прохладный июнь.

У кого именины 19 мая

Сегодня именины отмечают Анастасия, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Павел и Сергей.

Праздники и события 19 мая

Всемирный день семейного врача

Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника

День рождения Кубика Рубика

Национальный день проверки на гепатит (National Hepatitis Testing Day) в США

День патриотов в Квебеке (National Patriots Day) в Канаде

Напомним, что до начала лета украинцы отметят еще ряд праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.