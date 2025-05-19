Зробивши це 19 травня, ви ризикуєте втратити свій добробут та везіння
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Дізнайтеся, чому сьогодні не можна позичати навіть звичайну сіль
Цього понеділка християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять преподобного Іоанна Готфського, єпископа. Святого раніше вшановували 1 червня, проте після переходу на новоюліанський церковний календар дата його пам’яті змінилася.
Іоанн жив у VIII столітті. Він народився в Тавроскіфії (територія сучасного Криму) і ще в юності прийняв чернецтво. У 754 році Іоанн був обраний єпископом Готфії. Коли місто Дору, центр його єпархії, захопили хозари, єпископу довелося втікати за море до міста Амастрида (нині турецьке місто Амасра). Там він і помер. Іоанн був похований у монастирі біля підніжжя гори Аю-Даг у Криму, поряд із храмом Петра та Павла, який він колись заснував.
У народному календарі 19 травня відзначається свято Івана Довгого. У цей день традиційно починають садити огірки. Вважається, що так можна буде отримати рясний урожай.
Що не можна робити 19 травня
- Вдаватися до смутку, нудьги — до втрати добробуту та удачі.
- Позичати гроші й навіть продукти — сіль, хліб, цукор, щоб уникнути злиднів.
Народні прикмети 19 травня
- Дощ — місяць стоятиме суха погода.
- Туман – до гарного врожаю грибів.
- Вранці на світанку немає роси – до сильних дощів.
- Холодна погода передрікає холодний червень.
У кого іменини 19 травня
Сьогодні іменини відзначають Анастасія, Андрій, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Павло та Сергій.
Свята та події 19 травня
- Всесвітній день сімейного лікаря
- Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
- День народження Кубика Рубіка
- Національний день перевірки на гепатит (National Hepatitis Testing Day) у США
- День патріотів у Квебеку (National Patriots Day) у Канаді
Нагадаємо, що до початку літа українці відзначать ще низку свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.