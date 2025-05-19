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Зробивши це 19 травня, ви ризикуєте втратити свій добробут та везіння

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Яке сьогодні свято — Іван Довгий
Яке сьогодні свято — Іван Довгий. Фото Freepik

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна позичати навіть звичайну сіль

Цього понеділка християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять преподобного Іоанна Готфського, єпископа. Святого раніше вшановували 1 червня, проте після переходу на новоюліанський церковний календар дата його пам’яті змінилася.

Іоанн жив у VIII столітті. Він народився в Тавроскіфії (територія сучасного Криму) і ще в юності прийняв чернецтво. У 754 році Іоанн був обраний єпископом Готфії. Коли місто Дору, центр його єпархії, захопили хозари, єпископу довелося втікати за море до міста Амастрида (нині турецьке місто Амасра). Там він і помер. Іоанн був похований у монастирі біля підніжжя гори Аю-Даг у Криму, поряд із храмом Петра та Павла, який він колись заснував.

У народному календарі 19 травня відзначається свято Івана Довгого. У цей день традиційно починають садити огірки. Вважається, що так можна буде отримати рясний урожай.

Що не можна робити 19 травня

  • Вдаватися до смутку, нудьги — до втрати добробуту та удачі.
  • Позичати гроші й навіть продукти — сіль, хліб, цукор, щоб уникнути злиднів.

Народні прикмети 19 травня

  • Дощ — місяць стоятиме суха погода.
  • Туман – до гарного врожаю грибів.
  • Вранці на світанку немає роси – до сильних дощів.
  • Холодна погода передрікає холодний червень.

У кого іменини 19 травня

Сьогодні іменини відзначають Анастасія, Андрій, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Павло та Сергій.

Свята та події 19 травня

  • Всесвітній день сімейного лікаря
  • Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
  • День народження Кубика Рубіка
  • Національний день перевірки на гепатит (National Hepatitis Testing Day) у США
  • День патріотів у Квебеку (National Patriots Day) у Канаді

Нагадаємо, що до початку літа українці відзначать ще низку свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини