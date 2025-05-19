Зробивши це 19 травня, ви ризикуєте втратити свій добробут та везіння

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна позичати навіть звичайну сіль

Цього понеділка християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять преподобного Іоанна Готфського, єпископа. Святого раніше вшановували 1 червня, проте після переходу на новоюліанський церковний календар дата його пам’яті змінилася.

Іоанн жив у VIII столітті. Він народився в Тавроскіфії (територія сучасного Криму) і ще в юності прийняв чернецтво. У 754 році Іоанн був обраний єпископом Готфії. Коли місто Дору, центр його єпархії, захопили хозари, єпископу довелося втікати за море до міста Амастрида (нині турецьке місто Амасра). Там він і помер. Іоанн був похований у монастирі біля підніжжя гори Аю-Даг у Криму, поряд із храмом Петра та Павла, який він колись заснував.

У народному календарі 19 травня відзначається свято Івана Довгого. У цей день традиційно починають садити огірки. Вважається, що так можна буде отримати рясний урожай.

Що не можна робити 19 травня

Вдаватися до смутку, нудьги — до втрати добробуту та удачі.

Позичати гроші й навіть продукти — сіль, хліб, цукор, щоб уникнути злиднів.

Народні прикмети 19 травня

Дощ — місяць стоятиме суха погода.

Туман – до гарного врожаю грибів.

Вранці на світанку немає роси – до сильних дощів.

Холодна погода передрікає холодний червень.

У кого іменини 19 травня

Сьогодні іменини відзначають Анастасія, Андрій, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Павло та Сергій.

Свята та події 19 травня

Всесвітній день сімейного лікаря

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника

День народження Кубика Рубіка

Національний день перевірки на гепатит (National Hepatitis Testing Day) у США

День патріотів у Квебеку (National Patriots Day) у Канаді

Нагадаємо, що до початку літа українці відзначать ще низку свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.