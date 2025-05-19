Кроты не пройдут. Четыре трюка, чтобы выгнать их с огорода

За сутки он может проложить ходы до 50 метров длиной

Кроты могут стать настоящим бедствием на огороде, ведь они роют многочисленные ходы и норы и подрывают корни растений. Избавиться от них не так просто, однако для этого есть несколько трюков.

О простых и доступных способах прогнать кротов со своего участка рассказал Telegram-канал "Дом и приусадебный участок". Они помогут защитить высаженные овощи.

Чистотел

Это простой и доступный метод, однако обычно процедуру нужно повторять несколько раз. Чистотел, растущий как сорняк, нужно измельчить и закладывать в норы кротов. Грызуны очень не любят его и покидают норы. А чистотел сгнивает в земле, удобряя ее.

Керосин или деготь

Их запах действует на кротов как отпугиватель. Надо смочить в керосине или дегте небольшие тряпки и заложить во все норки кротов как можно глубже.

Заливка водой

Выгнать кротов помогает заливка водой из шланга их нор. Однако воды нужно много – на одну нору может уйти до 100 литров.

Металлическая сетка

Это довольно радикальный, но недешевый способ, который, к тому же, требует немало труда. Чтобы защитить огород от кротов, его ограждают металлической сеткой, вкапывая ее в землю на 30-40 см. Грызуны не могут преодолеть такой заслон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая польза от кротов на огороде. Они уничтожают мелких вредителей, что делает почву намного чище и безопаснее для растений. Земля из нор кротов может стать удобрением.