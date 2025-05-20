Как отпугнуть улиток домашними средствами

Последние две недели Украину заливают обильные дожди, что создает идеальные условия для массового размножения улиток на огородах и приусадебных участках. Эти вредители способны за короткое время нанести серьезный ущерб урожаю, потому что уничтожают молодые побеги и листья растений.

Специализированные средства против улиток часто стоят немало и теряют эффективность после первого дождя. Впрочем, существует значительно более дешевый и экологический способ борьбы с этими вредителями. Как показывает украинский хозяин TikTok, обычная кофейная гуща может стать отличным средством против улиток. Мужчина заявляет, что эти вредители буквально убегают от рассыпанной вокруг растений кофейной гущи.

Для использования этого метода достаточно собирать в отдельную емкость остатки кофе после заваривания или высыпать отработанную гущу из кофемашины. После высыхания гуща рассыпается вокруг грядок тонким слоем, создавая физический барьер для улиток.

Эффективность кофейной гущи против улиток объясняется несколькими факторами. Прежде всего кофеин и другие содержащиеся в кофе соединения действуют на улиток как природные репелленты. Кроме того, шершавая текстура высушенной кофейной гущи неприятна для мягкого тела улиток, из-за чего они избегают контакта с таким покрытием. Кроме того, кофейная гуща также является ценным органическим удобрением, богатым азотом. Поэтому, кроме защитной функции, она постепенно разлагается и обогащает почву питательными веществами.

Напомним, за растение, которое сейчас есть на каждом огороде, платили коровами и наказывали в случае контрабанды. За фунт (примерно 410 граммов) ревеню в 1740-х годах платили 5 рублей, что равнялось стоимости двух коров.