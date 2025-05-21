Почти 7 миллионов "в подарок". Декларация служащего МИД и помощника нардепа поражает

Совместно с женой у чиновника — десять объектов недвижимости

Почти 8,5 миллиона гривен дохода за год задекларировал госслужащий Николай Турик. Наибольшую часть этой суммы составляет денежный подарок — 6,9 миллиона гривен — чиновник получил от гражданки Украины Валентины Гурьяновой.

В декларации Турика указано, что общая зарплата в структурах Верховной Рады и МИД составила до 1,12 миллиона гривен. Его жена Ярослава Турик также получала зарплату в Аппарате Верховной Рады — в общей сложности более 470 тысяч гривен. Кроме того, она получала социальные выплаты — пособие по беременности и при рождении ребенка — на общую сумму 22 тысячи гривен.

Подарок Николаю Турику

Кем работают Николай и Ярослава Турики

Николай Турик помощник народного депутата от "Слуги народа" Эдуарда Прощука. Функции выполняет на общественных началах. Также начальник 8 отдела департамента обеспечения работы руководства МИД. У того же Полищука работает и его жена Ярослава уже по трудовому договору. В семье двое детей. Ранее Турик работал помощником нардепа Анатолия Дырива на постоянной основе. Дырив был нардепом VII и VIII созыве Верховной Рады.

Николай Турик

"В феврале 2014-го я принял присягу государственного служащего в качестве помощника-консультанта народного депутата Украины. До этого были несколько месяцев работы на общественных началах и осознание того, кто такой помощник нардепа из оппозиционной фракции к тогдашней власти Януковича … В 2024-м забрал трудовую книжку из Управления кадров Верховной Рады Украины", — писал Турик в начале работы в МИД в августе 2024 года.

Чем владеют Турики

Всего в собственности семьи — 10 объектов недвижимости, среди которых паркоместа, квартиры в Киеве и не только. Внимание привлекают приобретенная в 2020 году Николаем Туриком квартира 140,4 кв.м и Ярославой Турик квартиры 85.3 кв.м в 2022 году за 3,14 млн гривен. Обе в столице. Кроме этого жилья у супругов еще три квартиры в Киеве.

Николай Турик также владеет четырьмя автомобилями, самые дорогие — Porsche Cayenne (2008), приобретенный в 2023 году за 400 тыс. грн и Volkswagen Touareg (2017), приобретенный в 2021 году за 474 тыс. грн. Общая сумма наличных средств семьи — 3,7 млн грн и 25 тыс. долларов. Примечательно, что в этом году Николай Турик не декларировал ценное движимое имущество, которое отмечал в прошлом году — антиквариат и ювелирные изделия.

Ценные вещи Николая Турика в декларации за 23.04.2024

Ранее "Телеграф" рассказывал о судье из Кировоградской области, который, несмотря на миллионное состояние, не имеет собственного жилья и автомобиля. Указанные в декларации зарегистрированы на женщин и родителей.