Была в каждой квартире, а теперь стоит тысячи: раритет времен СССР, который может быть у вас на даче

Такая вещь была в каждой квартире

Обычная советская настольная лампа в форме грибочка может стоить несколько тысяч гривен. Такой раритет легко найти в старых вещах бабушек и дедушек или случайно наткнуться на дачи.

Украинец продает антикварную лампу времен СССР за 4600 гривен на сайте объявлений OLX. Владелец отмечает, что предмет остался от деда и по-прежнему работает.

Настольная лампа имеет характерную форму грибочка с пластмассовым зеленым плафоном и ножку "под камень". В Советском Союзе выпускали такие модели разных цветов – красные, желтые и другие оттенки. Когда подобные светильники стояли практически в каждой советской квартире.

Сейчас эти простые бытовые предметы превратились в настоящие раритеты. Коллекционеры готовы платить немалые суммы за сохранные экземпляры советского дизайна. Особенно ценятся лампы в хорошем состоянии, сохранившие первоначальный вид и функциональность. Кстати, цена на такие вещи постоянно растет из-за их редкости и спроса среди любителей винтажа.

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