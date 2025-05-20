Забудьте о желтом налете: этот лайфхак поможет отбелить ванну за считанные минуты

Не стоит тратить деньги на дорогие средства

Со временем на кранах и поверхностях в ванной накапливается стойкий налет — от воды, мыла и ржавчины. Он не только портит внешний вид, но и вызывает раздражение при уборке. Однако есть метод, который поможет быстро и эффективно очистить ванну и вернуть ей прежний блеск.

Необязательно тратиться на дорогую химию — справиться с загрязнениями помогут доступные средства. Детальнее об этом рассказали в материале Apartment therapy.

Как быстро очистить ванну от налета

Очистить ванну до блеска можно без агрессивной химии — достаточно всего одного грейпфрута и щепотки крупной соли. Разрежьте фрукт пополам, обильно посыпьте срез солью, смочите поверхность ванны и начните тереть, слегка выжимая сок — он в сочетании с солью эффективно удаляет налет и загрязнения.

Грейпфрут выбирают для чистки благодаря его натуральным кислотам и сочной структуре. Кислоты, такие как лимонная и аскорбиновая, помогают растворять загрязнений и вернуть ванной прежний блеск.

Как очистить ванну подручными средствами, Фото: Freepik

Метод с грейпфрутом и солью отлично подходит для большинства ванн с эмалированным покрытием, акриловых и керамических поверхностей. Но перед полной очисткой рекомендуется протестировать средство на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что нет нежелательных реакций.

В труднодоступных местах можно использовать кожуру грейпфрута. После чистки останется лишь смыть остатки фруктовой мякоти и соли — ванна будет сиять, как новая.

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