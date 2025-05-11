Стильный и не за все деньги мира: в сети показали лайфхак, как сделать пуф для дачи

Вы можете выбрать цвет по своему вкусу

Сделать пуф для дачи из автомобильной шины и ротанга – это не только экологично, но и стильно. Такой предмет мебели станет отличным дополнением к вашему саду или террасе.

Как выглядит такой пуф, показали в соцсети ТикТок. Для стильной мебели вам понадобятся старые автомобильные шины и бухту ротанга, а также дрель.

При необходимости очистите колесо. Затем проделайте отверстия в нем так, чтобы можно пропустить через них ротанг. Плести верх и бока можно любым плетением.

Когда пуф будет готов, можно прикрепить к нему колесика и сшить мягкую подушку по размеру.

Несколько таких пуфов вам обойдутся не за три копейки, но дешевле, чем купить в магазине. Килограмм ротанга стоит от 300 гривен. Старые шины можно найти в гараже или пройтись по соседям.

Также дополнительные деньги понадобятся на колесики (по желанию). А подушку можно сшить из старых вещей.

Напоминаем, что удобный органайзер для швабр и веников можно сделать из обычного утеплителя для труб и скотча. Такой утеплитель для труб не ударит по карману – в популярном строительном супермаркете он стоит всего 35 гривен за 2 погонных метра. А возможно, у вас даже остался кусок после ремонта, так что не придется тратить ни копейки. Материал легкий, гибкий и достаточно прочный, чтобы выдержать вес хозяйственных принадлежностей.

Ранее "Телеграф" писал, как за копейки превратить обычную дачу в коттедж, как в кино. Эти лайфхаки добавят эстетики в ваш дом.