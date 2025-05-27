Дороже подержанного автомобиля? Сколько можно получить за котенка с "эльфийскими" ушами

Котенок имеет большие уши и глаза

Сейчас в продаже немало красивых и одновременно странных пород кошек. К примеру, котят с "эльфийскими" ушами продают по цене подержанного авто.

Об этом свидетельствует соответствующее объявление на портале по продаже. Отмечается, что котенок девон-рекс стоит 1 200 евро, то есть 56 882 грн.

Такая цена обусловлена необычной окраской и родословной родителей. В объявлении указано, что животные доступны для резервирования. То есть заказчик вносит предоплату и для него "откладывают" одного котёнка желаемого пола. Обычно такой процесс может занять полгода.

На фото видно, что заводчик предлагает белых пушистых котят девон-рекс от участвовавших в выставках родителей. Однако не указано, имеют ли они какие-либо награды или какие документы будут предоставлены вместе с животным.

Заметим, что средняя стоимость б/у авто в Украине от 30 тысяч грн. То есть котенок девон-рекса местами стоит даже дороже машины.

Что известно о породе девон-рекс

Это необычная порода кошек, имеющих огромные уши, их еще называют "эльфийскими" и с кудрявой шерстью. Шерсть у этих кошек короткая, но волоски образуют характерные завитки, поэтому животные выглядят как плюшевые. К тому же для этой породы характерны большие глаза.

Девон-рексы выведены искусственно, однако у них практически нет серьезных проблем со здоровьем. У них худощавое телосложение и длинные лапы, однако кожа нуждается в особом уходе. Это та порода кошек, которых нужно время от времени купать, ведь их кожа может выделять избыточное количество себума.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают очень милых свинок.