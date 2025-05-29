С Вознесением Господним 2025! Душевные картинки и поздравления с праздником

Этот праздник чествуется на 40-й день после Пасхи

В мае 2025 года украинцы, за новым календарем, отмечали несколько церковных праздников. Но самым важных из них является Вознесение Господне, которое в этом году припадает на 29 число.

Вознесение Господне — это один из ключевых праздников христианской традиции, символизирующий вознесение Иисуса Христа на небеса после Его воскресения. Он отмечается на 40-й день после Пасхи и завершает земное служение Спасителя.

"Телеграф" по этому поводу подготовил подборку душевных открыток и поздравлений, чтобы вы могли отправить их своим родным, друзьям и близким. Пожелайте им мира, благополучия и здоровья!

С Вознесением Господним 2025

От всей души поздравляю со светлым днем Вознесения Господнего! Пусть твой дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастьем! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!

Поздравляем с Вознесением Господним

В день Вознесения Господнего, хочу пожелать благодатных дней и обилия чувств. Пусть каждый человек ощутит в своем сердце любовь Божию и помолится за дорогих ему, людей. Пусть мир и радость живут в каждом доме!

Вознесение Господне 2025

Мир дому, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца, близких и горячо любимых людей. Пусть в небе всегда светит звезда, которая освещает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!

Поздравления с праздником Вознесения Господня

С Вознесением Господним поздравляю,

Благодати, счастья и добра,

Небеса пускай благословляют,

Не коснулась, чтоб беда.

Здравия тебе, тепла, успеха,

Радости, гармонии тебе,

Меньше слез и больше смеха,

Сбыться планам и твоей мечте!

С Вознесением Господним — поздравления

С праздником Вознесения Господня! Пусть сердце будет наполнено верой, надеждой и любовью, и каждый день будет что-то светлое, искреннее и радостное, а мы всегда будем опорой друг для друга!

Как поздравить с Вознесением Господним 2025

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