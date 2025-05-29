З Вознесінням Господнім 2025! Душевні листівки та привітання зі святом

Це свято вшановується на 40-й день після Великодня

У травні 2025 року українці за новим календарем відзначали кілька церковних свят. Але найважливішими з них є Вознесіння Господнє, яке цього року припадає на 29 число.

Вознесіння Господнє – це одне з ключових свят християнської традиції, що символізує вознесіння Ісуса Христа на небеса після Його воскресіння. Воно відзначається на 40-й день після Великодня і завершує земне служіння Спасителя.

"Телеграф" з цього приводу підготував добірку душевних листівок та привітань, щоб ви могли відправити їх своїм рідним, друзям та близьким. Побажайте їм миру, благополуччя та здоров'я!

З Вознесінням Господнім 2025

З усього серця вітаю зі світлим днем Вознесіння Господнього! Нехай твій дім зігріє сонце і промені наповнять добром, радістю, щастям! Бажаю взаємопорозуміння, дружної сім'ї та міцної любові!

Вітаємо з Вознесінням Господнім

У день Вознесіння Господнього дозволь побажати тобі жити почуттями щирої любові, кожен день, отримуючи добрі вісті, відкриваючи свою душу до нових надій і мрій, посилаючи молитву про щастя і спокій, зберігаючи добру віру, не відаючи страхів і невдач.

Вознесіння Господнє 2025

Мир дому, щоб віра і любов гріли й оберігали серця, близьких і коханих людей. Хай в небі завжди світить зірка, яка освітлює дорогу і направляє на шлях істинний. Всіх благ і процвітання! З Вознесінням Господнім!

Привітання зі святом Вознесіння Господнього

Нехай великий Бог

Пошле вам радість в хату,

Міцне здоров'я й літ юрбу густу,

І доленьку усміхнену багату,

І пісню українську золоту.

Нехай до вас в оселю щастя прилетить

Внесе на крилах свіжість світанкову,

І оптимізму сонячне тепло!

З Вознесінням Господнім — привітання

Дорогі, зі святом Вознесіння Господнього! Хай серце буде наповнене вірою, надією та любов'ю, і в кожному дні буде щось світле, щире й радісне, а ми завжди залишатимемося опорою одне для одного!

Як привітати з Вознесінням Господнім 2025

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