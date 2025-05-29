Котенок по цене автомобиля. В Украине можно заработать космические деньги за домашнего питомца (фото)

Этих животных называют минилеопардами

В Украине продают экзотических кошек, похожих на леопардов, по цене подержанного авто. Речь идет о животных породы савана или их еще называют сервалами.

Об этом говорится в соответствующем объявлении на портале по продаже животных. Один котенок саванны стоит от 2,5 тысяч долларов, то есть 103 925 грн.

В объявлении указано, что это экзотические животные в возрасте от 1,5 месяцев. Однако цена девочек и мальчиков разная.

"Уже приучены к туалету с наполнителем, имеют хороший аппетит, здоровы, любят внимание и играть с игрушками, особенно любимые игрушки с перышком", — говорится в сообщении.

Заметим, что сейчас на рынке есть немало предложений по продаже подержанных автомобилей до 100 тысяч грн. Можно выбрать даже варианты по 50 тысяч. Однако, если все же есть желание приобрести такого экзотического кота, следует понимать, что они требовательны к содержанию.

Что известно о котах савана

Это гибрид домашнего кота и африканского сервала. Из-за своих диких корней эти кошки имеют достаточно сложный характер. Эти кошки часто проявляют агрессию и доминируют над другими питомцами. Их нельзя кормить кормами, только органическое питание. В частности, мясо перепелов, индейки, яйца и творог.

Сервалов можно дрессировать и воспитывать, но эти коты требуют много внимания и длительных прогулок. Они также склонны к заглатыванию предметов и часто имеют с этим проблемы. Эти коты вырастают более чем в 50 см в холке и до 13 кг. Именно их размеры, окрас и родство с дикими котами делают саван такими дорогими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают идеальную собаку для квартиры по цене "минималки".