Если вы строго нарушите этот запрет 30 мая — притянете чужие неудачи

Что сегодня нельзя дарить близким и как можно испортить отношения

В эту пятницу православные верующий и греко-католики в Украине почитают преподобного Исаакия, игумена Далматского монастыря. Ранее святого вспоминали 12 июня, но с переходом на новоюлианский церковный календарь дата празднования изменилась.

Исаакий жил в IV веке в Сирии как отшельник. Однажды он услышал небесный голос, повелевший ему отправиться в Константинополь, где в то время шла ожесточенная борьба между христианами и еретиками. Прибыв в столицу Византийской империи, Исаакий попытался убедить императора Флавия Валента прекратить преследование православных. В противном случае сам правитель может погибнуть от руки варваров. Однако Валент, разгневанный таким пророчеством, велел бросить старика в темницу. Предсказание сбылось: правитель пал в сражении.

Исаакий оставался в заключении до тех пор, пока к власти не пришел Феодосий Великий. Тот изгнал еретиков. Новый император приказал построить для старца монастырь в окрестностях Константинополя, который впоследствии стал носить имя святого. Здесь Исаакий служил и умер своей смертью.

Наши предки считали, что это особенный день, когда змеи справляют свои свадьбы. По поверью, в этот "змеиный праздник" все гадюки покидают свои зимние убежища и вылазят на свет. Сцепившись хвостами, они скользят по земле и пугают всех обитателей леса.

Фото: freepik

Что нельзя делать 30 мая

Ссориться и выяснять отношения — наладить их в будущем будет непросто.

Поднимать с земли чужие деньги — можно "подобрать" чужие неудачи.

Придумывать небылицы, лгать — к потере денег, нищете.

Дарить любимым людям шкатулки — к расставанию.

Убивать змей — случится несчастье.

Народные приметы 30 мая

Утром трава сухая – к вечеру пойдет дождь.

Сова кричит – к похолоданию.

Поздно вечером затрещал кузнечик – к погожему дню.

Чистый, золотистый закат солнца предвещает хорошую погоду.

Если пауки плетут много паутины, погода вскоре изменится.

У кого именины 30 мая

Сегодня именины празднуют Иван, Онуфрий, Исаак и Василий.

Праздники и события 30 мая

Международный день феминизма

День сварщика

Всемирный день рассеянного склероза

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

День памяти Жанны д’Арк

День приемных родителей в Польше

Напомним, что до начала лета украинцы отметят еще один праздник. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.