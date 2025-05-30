Якщо ви суворо порушите цю заборону 30 травня – притягнете чужі невдачі

Що сьогодні не можна дарувати близьким і як можна зіпсувати стосунки

Цієї п’ятниці православні віряни та греко-католики в Україні вшановують преподобного Ісаака, ігумена Далматського монастиря. Раніше святого згадували 12 червня, але з переходом на новоюліанський церковний календар дата святкування змінилася.

Ісаак жив у IV столітті в Сирії як самітник. Одного разу він почув небесний голос, що наказав йому вирушити до Константинополя, де на той час точилася запекла боротьба між християнами та єретиками. Прибувши до столиці Візантійської імперії, Ісаак спробував переконати імператора Флавія Валента припинити переслідування православних. В іншому випадку сам правитель може загинути від руки варварів. Проте Валент, розгніваний таким пророцтвом, велів кинути старого в темницю. Пророцтво справдилося: правитель загинув у битві.

Ісаак залишався в ув’язненні до тих пір, поки до влади не прийшов Феодосій Великий. Той вигнав єретиків. Новий імператор наказав побудувати для старця монастир на околицях Константинополя, який згодом став мати ім’я святого. Тут Ісаак служив і помер своєю смертю.

Наші пращури вважали, що це особливий день, коли змії справляють свої весілля. За повір’ям, у це "зміїне свято" всі гадюки залишають свої зимові сховища та вилазять на світ. Зчепившись хвостами, вони ковзають землею і лякають всіх мешканців лісу.

Фото: freepik

Що не можна робити 30 травня

Сваритися та з’ясовувати стосунки – налагодити їх у майбутньому буде непросто.

Підіймати із землі чужі гроші — можна "підібрати" чужі невдачі.

Вигадувати небилиці, брехати — до втрати грошей, злиднів.

Дарувати коханим людям скриньки — на розставання.

Вбивати змій — станеться нещастя.

Народні прикмети 30 травня

Зранку трава суха – до вечора піде дощ.

Сова кричить – до похолодання.

Пізно ввечері затріщав коник — на погожий день.

Чистий, золотистий захід сонця віщує хорошу погоду.

Якщо павуки плетуть багато павутиння, погода незабаром зміниться.

У кого іменини 30 травня

Сьогодні іменини святкують Іван, Онуфрій, Ісаак та Василь.

Свята та події 30 травня

Міжнародний день фемінізму

День зварювальника

Всесвітній день розсіяного склерозу

Всесвітній день боротьби проти астми та алергії

День пам’яті Жанни д’Арк

День прийомних батьків у Польщі

Нагадаємо, що до початку літа українці відзначать ще одне свято. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.