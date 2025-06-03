Родила в 17, но не от него: что известно о жене нового президента Польши и как выглядит

Жена политика развивает карьеру в государственной структуре

Новым президентом Польши стал выдвиженец партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Он отметился неоднозначными заявлениями, в частности, выступал против членства Украины в ЕС и НАТО. В ходе избирательной гонки политика активно поддерживала его супруга Марта Навроцкая.

"Телеграф" расскажет, чем занимается супруга новоизбранного президента Польши и что о ней известно.

Жена Кароля Навроцкого

Марта Навроцкая происходит из Гданска, что в Польше, как и ее муж. Она получала образование на факультете права и администрации. Начинала карьеру Марта в таможенной службе, а с 2017 стала работать в налоговой администрации. Там ее задачами являются борьба с так называемой "НДС-мафией", незаконными азартными играми и уменьшением налогового разрыва в Польше. Марта рассказывала, что за время работы разница в уплате НДС на родине существенно сократилась.

Жена президента Польши работает в налоговой, фото Getty Images

Первого ребенка Марта родила в 17 лет. Это был сын Даниэль, ставший журналистом. Также он баллотировался в городской совет Гданска от партии "Право и справедливость". Впрочем, парень — не родной сын Навроцкого. Марта встретила Кароля, когда Даниелю было 2 года. Позже у них появились двое общих детей — сын Антони и дочь Катажина.

"Меня покорило то, что для Кароля не было помехой то, что мне 19 лет и у меня есть двухлетний сын", — рассказывала Марта.

Марта и Кароль Навроцкие воспитывают троих детей, фото Getty Images

В свою очередь Кароль подчеркивал, что жена является для него надежным другом, которая всегда поможет и поддержит. Женщина взяла отпуск на время предвыборной кампании политика, чтобы участвовать с ним в разных мероприятиях. Также Марта выступает за семейные ценности и традиции.

"Я не могу представить, как можно не поддержать своего мужа в этом важном путешествии. Я приостановила свою профессиональную деятельность на время избирательной кампании, так что, без сомнения, Кароль и Вы можете рассчитывать на меня", — написала она на инстаграм-странице.

Марта Навроцкая поддерживает семейные ценности, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о новом избраннике бывшей жены диктатора Путина. Он значительно моложе главы Кремля.