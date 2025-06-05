Сделаете только хуже: почему в Троицкую родительскую субботу нельзя плакать за покойными

В этот день нужно молиться, а не горевать за умершими близкими

В 2025 году праздник Троицы отмечается 8 июня — на 50-й день после Пасхи, которая была 20 апреля. Традиционно перед Пятидесятницей верующие почитают своих умерших родственников — в Троицкую родительскую субботу, которая в этом году выпадает на 7 июня.

"Телеграф" расскажет о главных традициях и запретах этого дня. И почему церковь советует сильно не горевать за усопшими в Родительскую субботу.

Что нужно делать в Родительскую субботу

В Троицкую родительскую субботу принято ходить в храм, где проходят заупокойные богослужения, литургии и панихиды за усопшими. В первую очередь в этот день поминают самых близких родственников — родителей, которые уже покинули этот мир.

После богослужения можно посетить кладбище — убрать могилы, помолиться и помянуть умерших.

В Родительскую субботу нужно раздавать милостыню и при этом можно попросить нищих молиться за ваших родных, которые умерли.

Что нельзя делать в Родительскую субботу

Церковь не рекомендует сильно горевать и плакать в этот предпраздничный день, так для покойных близких вы сделаете только хуже. Спокойная молитва и семейный поминальный обед — станет достойным способом помянуть близких.

На этот день обычно не планируют никакие личные торжества. Празднование дня рождения, свадьбы, крестин, венчания и других важных торжеств лучше отложить на другой день. Также не стоит накрывать пышный поминальный обед — деликатесы отложите на потом, а на стол поставьте скромные постные блюда.

Также в Родительскую субботу, как и в другие церковные праздники, нельзя ругаться, ссориться, скандалить, ругаться. Не стоит давать деньги в долг. Не нужно чрезмерно веселиться и праздновать что-то.

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